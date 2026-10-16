“Seguimos Vivas”: un fotolibro recupera la memoria trans y travesti de Paraguay

Mandu’a Trans presentará este viernes el fotolibro “Seguimos Vivas: Memoria Trans/Travesti del Paraguay”, una publicación que busca preservar las historias y experiencias de personas trans y travestis que forman parte de la memoria colectiva del país.

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A través de fotografías, relatos y recuerdos, el material recupera las trayectorias de quienes precedieron a las generaciones actuales y dejaron huellas en la historia de esta comunidad. La propuesta apunta a conservar testimonios de vidas que han permanecido históricamente invisibilizadas y a generar un espacio de reconocimiento para quienes contribuyeron a abrir caminos en Paraguay.

El título “Seguimos Vivas” expresa el carácter colectivo y político de esta iniciativa, que plantea la importancia de preservar las memorias trans y travestis como parte de la historia paraguaya. La publicación busca, además, propiciar un encuentro entre generaciones y contribuir a la transmisión de estas experiencias hacia el futuro.

El lanzamiento se realizará a las 19:00 en El Estero Cultural, con una convocatoria abierta al encuentro y al intercambio de memorias en torno a las historias reunidas en el fotolibro.