Proyecto busca “sembrar cuentos” en el Chaco para revitalizar historias de las comunidades

La propuesta inicia hoy, 16 de octubre, es de carácter gratuito y está dirigida a docentes, gestores culturales, artistas y referentes de los departamentos de la región Occidental: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Esta actividad es coordinada por el Colectivo de Arte y Educación Artesanas de la Palabra. Asimismo, cuenta con el respaldo financiero del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC) y recibe el acompañamiento de la Red de Gestores Culturales del Chaco Paraguayo junto al Centro Cultural Melodía.

Su objetivo central se focaliza en el rescate de la memoria oral territorial, la mejora de la expresión oral y la mediación de lectura mediante técnicas de la narración oral escénica como recurso pedagógico comunitario. El programa se desarrolla bajo un formato híbrido que integra clases virtuales y dos jornadas presenciales, uniendo teoría, práctica e investigación con enfoques de psicología evolutiva y artes escénicas.

Más allá del aprendizaje técnico de la narración, la propuesta busca consolidarse como un medio de salvaguardia del patrimonio inmaterial a través de la formación de mediadores culturales en la región. De este modo, la “oralitura” permite poner en valor la identidad chaqueña y dotar a los participantes de estrategias para recopilar y difundir los relatos de su entorno.

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Rescatar la voz de las comunidades

Desde la perspectiva de los organizadores, representados por Félix Fariña, la iniciativa constituye una oportunidad crucial para rescatar la voz de las comunidades y tender puentes generacionales. El propósito fundamental expresado por la Red es evitar la pérdida del patrimonio oral, logrando que los relatos permanezcan vivos y fortalezcan el sentido de pertenencia regional.

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El programa promueve la idea de que todas las personas poseen relatos valiosos, necesitando únicamente de un espacio y la orientación adecuada para expresarlos. Al respecto, el docente e investigador Jorge Brítez (Maestro del Arte 2024) destaca el valor integrador del cuento como reflejo identitario e invita a la población a perder el miedo a narrar sus vivencias.

En lo relativo a los datos prácticos, el primer encuentro virtual se transmitirá vía Google Meet este viernes de 19:00 a 21:00 horas. Quienes deseen participar deben realizar una preinscripción previa a través de un formulario digital habilitado, teniendo la opción de contactar a la organización para mayor información. La preinscripción: https://forms.gle/aCoau1DPJgCGT1tK9

Finalmente, el Colectivo Artesanas de la Palabra, gestor de la idea, cuenta con una trayectoria desde 2010 en la promoción de la narración oral escénica en Paraguay. Su labor previa abarca diplomaturas, proyectos premiados por la OEI, la organización de bienales y encuentros internacionales, así como ciclos culturales y de arte social.

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