Gustavo Cabaña alista el estreno de su nuevo show: “Busco personajes que no sean convencionales”

“Gustavísimo: Edición limitada” se denomina el nuevo espectáculo de Gustavo Cabaña, que tendrá una temporada de solamente 12 funciones en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe).

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“Vamos hasta el 15 de noviembre con lo que yo siempre le entrego al público: cosas nuevas, divertidas, un espectáculo para toda la familia”, afirmó Cabaña.

Sus monólogos y sketches se alternarán con la participación de bailarines, bajo la dirección coreográfica de Fran Arce.

Cabaña comentó que al comenzar a plantear este espectáculo quiso dejar afuera algunas imitaciones de personajes, pero rápidamente le cuestionaron por lo que volvió a incluir imitaciones pero de otros personajes.

Anticipó que, esta vez, será el público el que deberá decidir a quién va a imitar durante el show, a partir de un juego.

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Dijo que también prepara varios sketches y, en uno de ellos, interpretará a una muñeca maltratada, de esas que quedaron olvidadas en un rincón; y también de un ángel que fue comisionado al infierno.

“El personaje que más desafío me representa es el de la muñeca. Básicamente por una cuestión del vestuario y la historia también que cuenta la muñeca, tiene un mensaje que es muy interesante”, indicó.

Cabaña sostuvo que siempre busca hacer “personajes que no sean convencionales”, recordando que el año pasado interpretó a una florista del cementerio, o a un coreano que iba a cerrar su despensa.

El humorista señaló que en esa búsqueda por renovar su repertorio de personajes encontró la inspiración en su antigua colección de muñecas Barbie, la cual pasó por las manos de su hija y terminó en mal estado.

Imaginando qué diría la muñeca se le ocurrió llevar esto al escenario. “¿Por qué no le hago hablar a la muñeca? Y así empezó. Hace dos años ya tenía la idea de hacerle hablar a la muñeca, pero no tenía desarrollado", detalló.

Una coronación a los 25 años de carrera de Cabaña en el humor

Gustavo Cabaña recibió recientemente el Premio Edda al Mejor Show de Humor por “Gustavísimo: 25 años”, algo que para él representa “la coronación del festejo de sus 25 años de trayectoria”.

Afirmó que para él todos los reconocimientos son importantes, pero que todo va más allá de eso. En este sentido, celebró la posibilidad de vivir de lo que ama.

“No es fácil llegar y tampoco es fácil mantenerse. Yo puedo decir que vivo de lo que amo hacer, que es la actuación”, remarcó.

En este sentido, afirmó que hacerle reír a la gente es más difícil que hacer llorar. “Por eso, yo elegí hacer reír a la gente porque es más difícil. Y lo que es difícil hay que hacer para ponerte a prueba a vos mismo hasta donde puedas”, acotó.

Cabaña señaló que en “Gustavísimo: Edición limitada” también buscará compartir un mensaje con el público, que guarda relación con el nombre del espectáculo.

Funciones y entradas para “Gustavísimo: Edición limitada”

Las funciones de “Gustavísimo: Edición limitada” serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00, hasta el 15 de noviembre.

Las entradas están a la venta en Ticketea. Los sectores y precios de forma anticipada son: