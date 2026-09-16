Premios Edda 2026: todos los ganadores de la gran fiesta del teatro en Asunción

La octava edición de los Premios Edda se celebró anoche reuniendo a actores, directores, productores y otros trabajadores de la escena teatral de Asunción en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés.
“Barrunto” se coronó como la Mejor Obra y también le otorgó a Jorge Báez el Edda a la Mejor Dirección, además de recibir el premio a la Mejor Diseño de Arte. Otras grandes ganadoras de la noche fueron “Psicópata” y “Cambala”.
A continuación, el listado completo de ganadores de los Premios Edda:
- Mejor Diseño de Arte: Barrunto
- Mejor Producción: No Somos Nada
- Mejor Libreto Original: Paola Irún - La revolución del temblor
- Mejor Obra Corta: Berenice
- Mejor show de humor: Gustavísimo. 25 años de humor
- Mejor musical o zarzuela: Fascinación
- Mejor obra infantil: Las aventuras del ratón Pérez
- Mejor obra de teatro social: Cambala
- Mejor obra de teatro popular: Joayhu ha traición guerra aja
- Premio Revelación: Alan Jara
- Mejor obra de drama: Anna Cappelli
- Mejor obra de comedia: Psicópata
- Premio Edda de Honor: Víctor Bogado
- Mejor interpretación de un actor en papel de reparto: Rayam Mussi - Largo viaje de un día hacia la noche
- Mejor interpretación de una actriz en papel de reparto: Teresa Barriocanal - Cambala
- Homenaje al teatro popular: Alberto Sánchez Pastor, Roger Bernalve, Katty Pacuá, Maria Luisa Garayo Mejor interpretación de un actor en papel principal: Ariel Galeano - Psicópata
- Mejor interpretación de una actriz en papel principal: Guadalupe Lobo - La verdad efímera
- Mejor dirección: Jorge Báez - Barrunto
- Mejor obra: Barrunto
La gala, que contó con momentos musicales a cargo de Fabu Pop y Mona Airaldi, será retransmitida este sábado desde las 17:00 por el canal Trece.