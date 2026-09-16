Premios Edda 2026: todos los ganadores de la gran fiesta del teatro en Asunción

La octava edición de los Premios Edda se celebró anoche reuniendo a actores, directores, productores y otros trabajadores de la escena teatral de Asunción en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés.

“Barrunto” se coronó como la Mejor Obra y también le otorgó a Jorge Báez el Edda a la Mejor Dirección, además de recibir el premio a la Mejor Diseño de Arte. Otras grandes ganadoras de la noche fueron “Psicópata” y “Cambala”.

A continuación, el listado completo de ganadores de los Premios Edda:

Mejor Diseño de Arte: Barrunto

Mejor Producción: No Somos Nada

Mejor Libreto Original: Paola Irún - La revolución del temblor

Mejor Obra Corta: Berenice

Mejor show de humor: Gustavísimo. 25 años de humor

Mejor musical o zarzuela: Fascinación

Mejor obra infantil: Las aventuras del ratón Pérez

Mejor obra de teatro social: Cambala

Mejor obra de teatro popular: Joayhu ha traición guerra aja

Premio Revelación: Alan Jara

Mejor obra de drama: Anna Cappelli

Mejor obra de comedia: Psicópata

Premio Edda de Honor: Víctor Bogado

Mejor interpretación de un actor en papel de reparto: Rayam Mussi - Largo viaje de un día hacia la noche

Mejor interpretación de una actriz en papel de reparto: Teresa Barriocanal - Cambala

Homenaje al teatro popular: Alberto Sánchez Pastor, Roger Bernalve, Katty Pacuá, Maria Luisa Garayo Mejor interpretación de un actor en papel principal: Ariel Galeano - Psicópata

Mejor interpretación de una actriz en papel principal: Guadalupe Lobo - La verdad efímera

Mejor dirección: Jorge Báez - Barrunto

Mejor obra: Barrunto

La gala, que contó con momentos musicales a cargo de Fabu Pop y Mona Airaldi, será retransmitida este sábado desde las 17:00 por el canal Trece.