Cultura
16 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Premios Edda 2026: todos los ganadores de la gran fiesta del teatro en Asunción

Hombre en traje oscuro, con micrófono y documento en mano, hablando en un escenario oscuro durante los Premios Edda.
Alan Jara obtuvo el Premio Revelación en la octava edición de los Premios Edda, que se celebró anoche en el Centro Paraguayo Japonés.Gentileza, Rodrigo Ocampos

Los Premios Edda de los Ríos al teatro en Asunción se entregaron anoche en el Centro Paraguayo Japonés. “Barrunto” fue la gran ganadora, conquistando tres estatuillas incluyendo la de Mejor Obra. En esta nota te detallamos todos los ganadores.

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La octava edición de los Premios Edda se celebró anoche reuniendo a actores, directores, productores y otros trabajadores de la escena teatral de Asunción en el Teatro “Agustín Barrios” del Centro Paraguayo Japonés.

“Barrunto” se coronó como la Mejor Obra y también le otorgó a Jorge Báez el Edda a la Mejor Dirección, además de recibir el premio a la Mejor Diseño de Arte. Otras grandes ganadoras de la noche fueron “Psicópata” y “Cambala”.

Mujer en vestido blanco y negro habla en el escenario, rodeada de artistas con diversos atuendos y flores en el auditorio.
El equipo de la obra Barrunto, que se coronó como la gran ganadora de la ceremonia de los Premios Edda.

A continuación, el listado completo de ganadores de los Premios Edda:

  • Mejor Diseño de Arte: Barrunto
  • Mejor Producción: No Somos Nada
  • Mejor Libreto Original: Paola Irún - La revolución del temblor
  • Mejor Obra Corta: Berenice
  • Mejor show de humor: Gustavísimo. 25 años de humor
  • Mejor musical o zarzuela: Fascinación
  • Mejor obra infantil: Las aventuras del ratón Pérez
  • Mejor obra de teatro social: Cambala
  • Mejor obra de teatro popular: Joayhu ha traición guerra aja
  • Premio Revelación: Alan Jara
  • Mejor obra de drama: Anna Cappelli
  • Mejor obra de comedia: Psicópata
  • Premio Edda de Honor: Víctor Bogado
Hombre en traje oscuro sostiene un trofeo mientras una mujer en vestido brillante lo asiste en el escenario oscuro.
El actor, dramaturgo, director e investigador Víctor Bogado agradeció el Edda de Honor, en reconocimiento a su trayectoria teatral que lo ha llevado por varios países.
  • Mejor interpretación de un actor en papel de reparto: Rayam Mussi - Largo viaje de un día hacia la noche
  • Mejor interpretación de una actriz en papel de reparto: Teresa Barriocanal - Cambala
  • Homenaje al teatro popular: Alberto Sánchez Pastor, Roger Bernalve, Katty Pacuá, Maria Luisa Garayo Mejor interpretación de un actor en papel principal: Ariel Galeano - Psicópata
Mujer a la izquierda en vestido rojo sonríe, mientras el hombre en el centro sostiene un trofeo y habla, con fondo oscuro.
Elenita Aquino, Ariel Galeano y Marcela Gilabert celebran el Edda a la obra "Psicópata".
  • Mejor interpretación de una actriz en papel principal: Guadalupe Lobo - La verdad efímera
  • Mejor dirección: Jorge Báez - Barrunto
  • Mejor obra: Barrunto

La gala, que contó con momentos musicales a cargo de Fabu Pop y Mona Airaldi, será retransmitida este sábado desde las 17:00 por el canal Trece.