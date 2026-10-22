“La Peregrina - Solo se trata de sobrevivir” sube a escena con una historia de devoción y esperanza

El unipersonal “La Peregrina- Solo se trata de sobrevivir”, escrito y dirigido por Natalia Benítez, se presentará desde este viernes 23 en Asunción. La obra será interpretada por Aura Brítez en la sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco).

Lea más: Gustavo Cabaña alista el estreno de su nuevo show: “Busco personajes que no sean convencionales”

La trama presenta a Lola, una mujer nacida en el Guairá entre cañaverales, promesas religiosas y silencios familiares. Desde pequeña sueña con conocer otros lugares mientras crece bajo el amparo de una devoción que marcará su destino.

Un viaje que parecía ofrecerle nuevas oportunidades la conduce por caminos inesperados, donde deberá aprender a sobrevivir lejos de todo aquello que conoce. Pero ella siempre encontrará una manera de volver, a veces con un recuerdo, una canción o el olor de la tierra después de la lluvia.

El humor, la nostalgia y la crudeza de una vida marcada por el desarraigo y la violencia son parte de la propuesta de esta obra teatral, en cuya historia conviven lo profano y lo sagrado, donde la fe se entrelaza con las contradicciones humanas.

Las funciones serán este viernes 23 y sábado 24 a las 21:00 y el domingo a las 20:00. Las entradas anticipadas se pueden adquirir al (0971) 276-596 y cuestan 2 por G. 150.000. En puerta costarán G. 90.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La obra cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). La asesoría escénica es de Diego Mongelós, la musicalización está a cargo de Mona Airaldi, David Martínez y Javier Godoy, y la producción general es de Vivi Amaral.