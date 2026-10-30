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Cultura
30 de octubre de 2026 - 15:13

“Tributo a Broadway” vuelve con clásicos y éxitos del teatro musical

Un grupo de 15 músicos en negro, con violines y chelo, posan en un escenario con telón pintado de paisaje.
Artistas que integran el elenco de “Tributo a Broadway”, espectáculo que reunirá canciones de reconocidos musicales en una nueva presentación este sábado en Asunción.Gentileza

El espectáculo reunirá canciones de clásicos y producciones contemporáneas como “Jesucristo Superstar”, “Hamilton”, “Cats” y “El rey león”. La presentación será este sábado 31 de octubre, en la Casa de España, con un elenco de artistas nacionales y acompañamiento orquestal.

Por ABC Color
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Un recorrido sonoro por algunas de las obras más reconocidas del teatro musical llegará este sábado a Asunción con una nueva edición de “Tributo a Broadway”. El concierto tendrá lugar a las 20:00 en la Casa de España y reunirá a solistas, invitados especiales y al Coro Campus UCA en torno a un repertorio que abarca distintas épocas y estilos del género.

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Entre las canciones seleccionadas figuran piezas de musicales como “Jesucristo Superstar”, “Hamilton”, “Moulin Rouge”, “Cats”, “El rey león”, “La La Land” y “El gran showman”, entre otros. La propuesta busca acercar al público a la diversidad de la escena musical teatral, a través de interpretaciones en vivo.

Un elenco de artistas nacionales

El espectáculo contará con el acompañamiento de La Orquesta, presentada por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y la Fundación Arts Musicae. La dirección musical estará a cargo de Jesús Guerrero Ayllón, mientras que la dirección artística será de Camila Torres.

Hombre de pie con traje negro y pajarita, mirada reflexiva y barba cuidada en fondo claro.
El cantante José Mongelós será uno de los intérpretes de “Tributo a Broadway”, que incluirá canciones de clásicos y producciones contemporáneas del teatro musical.

El elenco de intérpretes estará integrado por José Mongelós, Oscar Franco, Judit Bosch, Joaquín Franco, Giovanna Franco, Daniel Nogués, Claudia M. Scavone, Valentina M. Scavone, Antonella Galvez, Anna Torres, Esteban Dávalos, Virgi Cristaldo, Bruna Pusineri, Salmi Medina y Grecia Jara.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Arts Musicae, la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y la Casa de España, en colaboración con el Coro Campus UCA y el Conservatorio de Música de la Universidad Católica de Asunción. El proyecto busca dar continuidad a un espacio dedicado al teatro musical en Paraguay, con participación de artistas de trayectoria y talentos emergentes.

Grupo de músicos en trajes oscuros, director al frente, tocando en un ambiente teatral iluminado con luces rojas.
El talento nacional será protagonista de “Tributo a Broadway”, una propuesta que combina voces solistas, acompañamiento orquestal y la participación del Coro Campus UCA.

“Tributo a Broadway”: fecha, lugar y entradas

La función será este sábado 31 de octubre, a las 20:00, en la Casa de España (Juana Pabla Carrillo 349, Barrio Trinidad).

Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y pueden adquirirse mediante WhatsApp al (0972) 300-910. En puerta, el costo será de G. 70.000.

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