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Música
30 de octubre de 2026 - 13:02

Música pesada, corazón solidario: el Metal Feria Fest llega a Sajonia con una colecta de alimentos

Vocalista con cabello rizado y barba, canta intensamente mientras el bajista con cabello corto toca su instrumento en un escenario al aire libre.
El Metal Feria Fest celebrará este sábado su novena edición, con una jornada que combinará música en vivo, feria cultural y gastronómica y una campaña solidaria.Gentileza

El Metal Feria Fest celebrará este sábado su novena edición con nueve bandas nacionales, una feria cultural y gastronómica y una campaña de recolección de alimentos para niños y familias en situación de vulnerabilidad. La cita será desde las 10:00 en el Parque Carlos Antonio López, con acceso gratuito.

Por ABC Color
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El metal volverá a reunir a distintas generaciones de fans este sábado 31 de octubre, con una jornada que combinará música en vivo, feria y solidaridad. La novena edición del Metal Feria Fest se desarrollará en el Parque Carlos Antonio López, del barrio Sajonia, y tendrá como una de sus iniciativas una colecta de alimentos no perecederos a beneficio de la Asociación Nido de Niños.

Lea más: Halloween y ciencia: las actividades para disfrutar en familia en el MuCi

Bajo el lema “Metal para todos”, el festival nació en 2015 y fue consolidándose como un espacio de encuentro para la escena local. Luego de realizarse en años anteriores en distintos puntos del microcentro asunceno, esta vez llegará por primera vez al Parque Carlos Antonio López, con la propuesta de fomentar el uso de los espacios públicos y el encuentro cultural al aire libre.

Nueve bandas nacionales en el Metal Feria Fest

La jornada comenzará a las 10:00, mientras que los conciertos arrancarán al mediodía en el estacionamiento del parque, sobre la calle Ríos Gallardo. La programación reunirá a nueve agrupaciones: Black Manzana, Lok’tar, Bruja Maldita, Power Drive, Yryvu, de Ciudad del Este; Ariman, de Minga Guazú; Sadistic Art, 220 Voltios y Mythika.

La grilla recorrerá distintas vertientes del género, desde el heavy rock y el power metal hasta el death, thrash y black metal, en una jornada que busca reunir a exponentes de la escena nacional.

Cuatro hombres con apariencia inquietante posan con atuendos oscuros y maquillaje en un entorno oscuro.
Las agrupaciones nacionales serán protagonistas de la jornada, con propuestas que recorrerán distintas vertientes del rock y el metal.

Feria de música, libros y gastronomía

Además de los conciertos, el público podrá recorrer una feria con puestos de remeras, vinilos, CD, casetes, libros, fanzines y artesanías. También habrá opciones gastronómicas para acompañar las actividades durante el día, en una propuesta abierta a públicos de distintas edades.

Una colecta de alimentos para la Asociación Nido de Niños

El acceso al festival será gratuito, pero la organización invita a los asistentes a colaborar con la donación voluntaria de alimentos no perecederos. Entre los productos solicitados figuran leche, arroz, fideos, legumbres, azúcar, harina, aceite y enlatados.

Lo recolectado será destinado a la Asociación Nido de Niños, entidad civil que desde hace más de 16 años brinda asistencia alimentaria, atención en salud y contención integral a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Jóvenes con camisetas de bandas de metal disfrutan en un concierto al aire libre, algunos levantando los puños en señal de entusiasmo.
El festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para distintas generaciones de seguidores del rock y el metal. Este año, la cita será en el Parque Carlos Antonio López, con acceso gratuito.

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