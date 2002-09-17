Frankfurt de los 70, en un filme de Kluge



La película nos muestra un viaje de una hora y media a través de la ciudad de Frankfurt y nos hace observar las escenas más variadas: manifestaciones callejera, desahucios, carnaval, el Congreso del Partido Socialista. La parte documental encuentra su complemento en la ficción representada por la historia de la ratera Inge y de la espía Rita.



El ciclo es presentado por el periodista y escritor Alan Pauls, subdirector del suplemento Radar del diario argentino Página/12, quien señala que Kluge es un ‘‘heredero de las vanguardias del siglo XX, un linaje que parece resistir a todos los certificados de defunción con los que hoy intentan desclasificarlo. Está tan lejos de la nostalgia como del cinismo conformista. Sabe que no hay manera de volver atrás, que no hay mito más estéril que el del paraíso perdido; pero sigue rastreando esas grietas del presente donde despuntan otros mundos posibles. Sus filmes, de una radicalidad artística y política sin parangón, son verdaderas máquinas de percibir y pensar: obras impuras, intransigentes, donde los géneros y las disciplinas chocan entre sí y dejan entrever en cada chispazo la fragilidad, las trampas o la insensatez de las certidumbres con que pensamos el mundo’’.