El ciclo es presentado por el periodista y escritor Alan Pauls, subdirector del suplemento Radar del diario argentino Página/12, quien señala que Kluge es un ‘‘heredero de las vanguardias del siglo XX, un linaje que parece resistir a todos los certificados de defunción con los que hoy intentan desclasificarlo. Está tan lejos de la nostalgia como del cinismo conformista. Sabe que no hay manera de volver atrás, que no hay mito más estéril que el del paraíso perdido; pero sigue rastreando esas grietas del presente donde despuntan otros mundos posibles. Sus filmes, de una radicalidad artística y política sin parangón, son verdaderas máquinas de percibir y pensar: obras impuras, intransigentes, donde los géneros y las disciplinas chocan entre sí y dejan entrever en cada chispazo la fragilidad, las trampas o la insensatez de las certidumbres con que pensamos el mundo’’.
Frankfurt de los 70, en un filme de Kluge
Continúa hoy el ciclo de cine sobre la obra de Alexander Kluge, en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar 310). Esta noche se exhibirá la película “En peligro y máximo apuro, el compromiso lleva a la muerte”, realizada en 1974. La proyección se iniciará a las 20:00 y la entrada es libre y gratuita para todo público.
Este artículo tiene 23 años de antigüedad
