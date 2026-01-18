Olimpia cerró su preparación con una ajustada derrota ante Boca Juniors

Lo que comenzó como un planteamiento táctico impecable de Olimpia, terminó convirtiéndose en un monólogo ofensivo del equipo de Claudio Úbeda, que supo reponerse a la adversidad. Olimpia saltó al campo con las ideas claras. La solidez defensiva fue su estandarte inicial, destacando la figura de Juan Vera, quien en su debut se mostró impasable para contener al tridente xeneize. En el centro del campo, Juan Fernando Alfaro tomó las riendas de la distribución, conectando con la verticalidad de Iván Leguizamón en ofensiva.

Lea más: Javier Domínguez jugará a préstamo en Atlético Tucumán

La recompensa llegó de forma fortuita pero trabajada. Una “guapeada” con riqueza técnica de Alfaro sobre la línea de fondo, apoyada por la proyección del lateral ecuatoriano Aníbal Chalá, derivó en una incursión de Hugo Quintana. El volante se deshizo de dos marcas “auriazules” y lanzó un centro que encontró el pie de Juan Barinaga; el desvío tomó una parábola imposible, superando a un Agustín Marchesín que solo pudo ver cómo el balón ingresaba por encima de su humanidad para luego hacer contacto con la red.

¡¡DE CARAMBOLA!! Quintana envió un centro y tras un desvío en Barinaga, la pelota se metió por encima de Marchesín y Olimpia le gana 1-0 a Boca.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QtVB6kBPDW — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Sin embargo, el gol despertó a Boca Juniors, que adelantó líneas y encontró en Exequiel “Changuito” Zeballos la llave para desarticular el cerrojo paraguayo. Tras un primer aviso que Gastón Olveira logró contener pese a un desvío en Vera, llegó la paridad a los 30 minutos. Nuevamente Zeballos encaró a la defensa, cedió para Malcom Braida y este habilitó a Alan Velasco en la frontal. El remate de Velasco contó con la complicidad de la fortuna: una doble carambola en Vera y Mateo Gamarra descolocó totalmente a Olveira, decretando la paridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¡¡AHORA LA SUERTE ESTUVO DEL LADO DE BOCA!! Velasco probó al arco y tras una serie de rebotes el Xeneize festejó el 1-1 ante Olimpia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Qnq1EW4r7O — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

El golpe anímico afectó a Olimpia. Poco antes del descanso, “Changuito” Zeballos volvió a hacer de las suyas por la banda izquierda, dejando en el camino a Cáceres y Vera para lanzar un centro preciso al segundo palo. Allí apareció Tomás Belmonte, quien ganándole la espalda a Chalá, sentenció el 2-1 con un cabezazo fulminante. Los minutos finales del primer tiempo fueron un calvario para el equipo paraguayo. Lucas Janson estuvo a punto de liquidar el pleito en dos ocasiones: primero con un cabezazo al ángulo que Gastón Olveira sacó con una estirada espectacular, y luego con otro testazo tras un córner de Paredes que se estrelló por el travesaño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¡¡LO DIO VUELTA EL XENEIZE!! Contra de Boca, JUGADÓN del Changuito Zeballos y gol de Toto Belmonte para el 2-1 ante Olimpia.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mH2ZnNN78v — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

El inicio de la complementaria fue una extensión del nerviosismo con el que cerró la primera etapa. Olimpia saltó al campo aturdido, superado por un Boca Juniors que manejaba los hilos casi a placer. Ese desconcierto casi le cuesta caro al Decano cuando Juan Fernando Alfaro, en una acción desmedida, impactó con un planchazo la espinillera de Leandro Paredes. La grada contuvo el aliento ante una posible roja, pero el árbitro —sin intervención del VAR— decidió dejarlo en una amonestación que encendió las protestas xeneizes.

Tras el sofocón inicial, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez logró asentarse nuevamente en el terreno de juego. Juanfer Alfaro, redimiéndose de su infracción, volvió a ser el faro que le aportaba claridad al equipo. En una jugada de antología, el volante argentino dejó en el camino a Paredes con un túnel soberbio pisando el esférico y ensayó un disparo que, tras desviarse en Ayrton Costa, se perdió apenas por encima del travesaño, después de un largo tiempo Olimpia volvía a aproximarse con peligro hacia la portería xeneize.

Ya ingresando en el último cuarto de hora, la paridad estuvo a centímetros de concretarse. Un centro de Rodney Redes rebotó nuevamente en Costa, el balón ganó altura y cayó a la posición del juvenil Eduardo Delmás, quien con una peinada dejó a Alfaro solo frente al arco, pero el cabezazo a quemarropa del ex Nacional se encontró con una respuesta soberbia de Agustín Marchesín, quien a puro reflejo, voló para enviar la pelota al córner y ahogar el grito paraguayo.

En el tiempo de descuento, Olimpia se volcó al ataque, “martillando” un área rival que empezaba a agrietarse. La frescura de Delmás fue clave para generar la última gran ocasión del encuentro. A los 92 minutos, el joven atacante desbordó por la banda, llegó a la línea de fondo y envió un “pase de la muerte” hacia atrás. Tiago Caballero hizo un movimiento magistral sin pelota, arrastrando las marcas y dejando el camino libre para la llegada de Raúl Cáceres, quien apareció solo, con tiempo y espacio para elegir el palo, pero la ejecución débil y centrada terminó mansamente en las manos de Marchesín.

¡CÁCERES TUVO EL EMPATE SOBRE EL FINAL PERO SE LA ENTREGÓ A MARCHESÍN!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EtCV9xM7J6 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Con esta ajustada derrota en suelo argentino, el elenco franjeado cerró oficialmente su etapa de preparación. Ahora, el Decano centra todos sus focos en el debut del torneo Apertura 2026, donde se verá las caras ante Guaraní en una nueva edición del “Clásico más Añejo”. El encuentro está marcado para este domingo a las 18:00, en el estadio Defensores del Chaco, donde los dirigidos por “Vitamina” Sánchez buscarán trasladar las buenas sensaciones de la pretemporada a los puntos oficiales.