Accidente en Limpio termina con agresión a policías y una mujer detenida

El incidente se registró sobre las calles Mariscal Estigarribia y San José, de la ciudad de Limpio, cuando una tercera persona avisó al sistema 911 tras observar que dos mujeres cayeron de una motocicleta en una esquina.

Según el comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª Central, al intentar auxiliar a las involucradas, la testigo fue agredida físicamente por ambas mujeres, quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad y presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Violencia contra policías

Al llegar los intervinientes, las mujeres reaccionaron de forma violenta contra el personal policial, ofreciendo resistencia al procedimiento. Durante el operativo, uno de los agentes fue golpeado en el rostro, configurándose una lesión corporal en el cumplimiento de la función pública.

Videos del procedimiento muestran que, pese a las agresiones verbales y físicas, los policías actuaron con profesionalismo y lograron controlar la situación sin responder a las provocaciones.

Intento de fuga y pelea en la patrullera

La conductora del biciclo, identificada como Judith Fabiola Arrúa Muñoz, de 24 años, intentó darse a la fuga, pero fue perseguida y reducida a pocos metros del lugar. Incluso ya dentro de la patrullera, ambas mujeres continuaron forcejeando entre sí.

La acompañante fue identificada como Marisol González Fariña, de 20 años, quien manifestó además que sufrió daños en su motocicleta y en su teléfono celular durante la agresión inicial.

Alcotest positivo e incautación

Arrúa Muñoz se encontraba al mando de una motocicleta Kenton GTR 150 LTD y fue sometida a la prueba de alcotest, que arrojó resultado positivo de 0,878 mg/l de alcohol en sangre.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal interino de la Unidad N.º 2 de Limpio, Víctor Villaverde, quien dispuso la detención de la conductora por resistencia, lesión corporal en el cumplimiento de la función pública y exposición al peligro en el tránsito terrestre, además de la incautación del biciclo. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.