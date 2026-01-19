El Decano, con altibajos en la prueba final

El espectáculo fue bueno, por la propuesta de los equipos, con un Olimpia de mayor a menor. La proyección del marcador refleja lo sucedido en el campo. Boca Juniors fue creciendo y la imagen inicial franjeada se fue desdibujando.

El Decano llegó al gol con una maniobra en el área de Hugo Quintana cuyo envío en forma de centro fue desviado por Barinaga. El balón tomó una rara parábola y dejó sin chances al portero auriazul.

El empate de produjo con un disparo de Alan Velasco que tuvo doble rebote, en Vera y Gamarra para dejar descolocado a Olveira.

Zeballos fue una verdadera pesadilla para los dirigidos por “Vitamina” Sánchez. Asistencia aérea a Belmonte que le ganó en el salto a Chalá para el 2-1. Este frentazo fue efectivo, no el aplicado minutos antes por Alfonso desde una inmejorable posición.

Cerca del cierre del primer tiempo, Boca generó acciones claras para ampliar su ventaja, propiciando una fantástica intervención de Olveira.

Los amistosos se desvirtúan con los cambios y este no fue la excepción. El elenco paraguayo buscó la manera de recuperar su mejor versión, pero no le alcanzó para evitar la derrota. En tiempo adicional, Cáceres se perdió la ventaja con una resolución casi con el talón, defectuosa.

Aspectos positivos, el desempeño Juanfer Alfaro, con recuperación, manejo y apoyo ofensivo, más la vitalidad de Quintana. Obviamente, el más ganador de nuestro fútbol tiene mucho margen de mejoramiento, pero sus intenciones son buenas. El domingo enfrenta a Guaraní, en el primer capítulo del Apertura 2026.