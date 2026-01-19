Trump “invita” a Peña a su “Consejo de la Paz”, pero sería a enorme costo

“Agradezco al Presidente Donald Trump por la invitación para formar parte del Board Of Peace. Esta nueva organización internacional tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en la Franja de Gaza”, escribió en X Peña el pasado sábado y expuso la nota firmada por Trump, todo esto, momentos antes de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en nuestro país.

Peña, que fue convidado imprevisto de Trump en la “Cumbre de Paz” realizada en Egipto en octubre del año pasado, dio a entender que acepta la invitación para integrar este “consejo o junta de la Paz”, ya que en su publicación en redes remata diciendo: “Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos”.

Lo que no compartió Peña fueron las condiciones para participar de este consejo, algo que Trump menciona en su invitación, ya que como “anexo” se remitió el “Plan integral” y la “Carta de la Junta”.

“Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República del Paraguay a unirse como Estado Miembro Fundador y a convertirse en parte de la Carta de La Junta de Paz, representada por usted. Esta Junta será única en su clase, ¡nunca ha habido algo parecido! Cada Estado Miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre. Se adjuntan el Plan Integral y la Carta de la Junta, que ahora están abiertos para su firma y ratificación”, señala la nota firmada por Trump y compartida por Peña.

Al respecto, portales internaciones como “Business Standard” refieren haber accedido a un borrador de las condiciones para integrar este “Board of peace” y que el precio para ser miembro pleno sería mediante una “contribución” de “US$ 1 billón”, que en nuestro esquema monetario representan US$ 1.000 millones.

‘Cada Estado Miembro cumplirá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, sujeto a la renovación por parte del Presidente. El mandato de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que contribuyan con más de $1,000,000,000 en fondos en efectivo a la Junta de Paz dentro del primer año de la entrada en vigor de la Carta’, dice el borrador’, según la publicación de Business Standard.

Estos US$ 1.000.000.000 representan al cambio actual unos G. 6,8 billones, lo que representaría el 4,8% del Presupuesto de Gastos de la Nación 2026, que asciende a G. 149,6 billones.

La nota remitida a Peña está fechada el viernes 16 de enero, mismo día que la Casa Blanca emitió un comunicado dando escuetas explicaciones sobre esta iniciativa del “Board of peace” de Trump.

En el comunicado oficial de EE.UU. se señala que todas estas iniciativas responden a que “Estados Unidos mantiene su pleno compromiso de apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, las Naciones Árabes clave y la comunidad internacional para lograr los objetivos del Plan Integral”.

Por otra parte también acotan que “el Presidente (Trump) insta a todas las partes a cooperar plenamente con el NCAG, la Junta de Paz y la Fuerza de Estabilización Internacional para garantizar la implementación rápida y exitosa del Plan Integral”.

“Este payaso es capaz de vender Paraguay”, dicen

“Este payaso (Santiago Peña) es capaz de vender PY siguiendo las órdenes del amo global”, disparó la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista), que se hizo eco de la “invitación” para integrar la “Junta de la Paz” del presidente de los Estados Unidos de América y del presunto pago de una “membresía” de US$ 1.000 millones para sus integrantes.

“Me entero que los países invitados a la supuesta “junta de paz” de Gaza - junta colonial en la realidad - tienen que aportar 1.000 millones de US$ para ser miembro pleno. Y todo y siempre será administrado por Trump. El fondo y las decisiones”, mencionó.

Si bien dijo que la situación da para burlarse, pero también le preocupa.

“¿En serio pio Chanti exhibió la invitación como un honor o trofeo? Me burlo... pero este payaso es capaz de vender PY siguiendo las órdenes del amo global y demente del Norte y cumpliendo órdenes de su amo o patrón local de la mafia (presuntamente haciendo referencia al presidente de la ANR, Horacio Cartes). DEJATE DE JODER”, insistió.

Además de esta Junta de la Paz, el gobierno de Peña recientemente firmó con EE.UU. el Acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que aún debe pasar por el Congreso.