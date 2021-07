Fonsi agradece su nominación al Grammy y visita lugar donde filmó “Despacito”

“Mi gente, saludos. Acabo de aterrizar en mi lugar favorito del mundo, San Juan de Puerto Rico, y me acaban de dar la buena noticia de que me acaban de nominar al Grammy como mejor disco de pop latino”, expresó Fonsi en referencia al álbum “Vida”.

“Solo para que sepan que estoy feliz, agradecido, a toda la Academia, mi gente, por todo el cariño y apoyo. Estamos felices, celebrando”, agregó el artista en un vídeo que colgó en sus redes sociales al llegar a la isla caribeña. Una ciudadana publicó también en internet varias fotos de Fonsi en La Perla, en varias residencias en reconstrucción y junto a varios vecinos de la barriada popular donde se filmó el vídeo más visto en la historia de YouTube.

“¡BRAVO Luis Fonsi! #Despacito llegó nuevamente a #LaPerla a ayudar al Barrio. La Fundación Luis Fonsi está aportando a la reconstrucción de varias viviendas que quedaron destruidas tras el paso del huracán María”, expresó la persona en Facebook.

En el Grammy, Fonsi se enfrentará a los discos “11:11” de Maluma, “Montaner” de Ricardo Montaner, “#ELDISCO” de Alejandro Sanz y “Fantasía” de Sebastián Yatra. Junto a él, otros puertorriqueños que fueron nominados este miércoles a un Grammy en su edición 62, fueron los intérpretes Bad Bunny, Marc Anthony, iLe, y los saxofonistas Miguel Zenón y David Sánchez.

Bad Bunny competirá en la categoría de mejor disco latino de rock, urbano o alternativo con (“X 100pre”), enfrentado a Rosalía (“El mal querer”), J Balvin (“Oasis”), Flor de Toloache (“Indestructible”) e iLe (“Almadura”).

Por su parte, Marc Anthony y su disco “Opus” competirá a mejor disco tropical latino frente a “ Tiempo al tiempo” de Luis Enrique + C4 Trio, “Candela” de Vicente García, “Literal” de Juan Luis Guerra 4.40 y “A Journey Through Cuban Music” de Aymée Nuviola.

Mientras, Zenón con su disco “Sonero: The Music of Ismael Rivera” y Sánchez con “Carib” disputarán el mejor disco de jazz latino ante “Antidote”, de Chick Corea & The Spanish Heart Band; “Sorte! Music by John Finbury”, de Thalma de Freitas With Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca; y “Una noche con Rubén Blades”, de Jazz At Lincoln Center Orchestra With Wynton Marsalis & Rubén Blades.