Kluge, un representante del Nuevo Cine Alemán

El ciclo incluirá filmes de diferentes épocas de este cineasta, uno de los firmantes del manifiesto de Oberhausen, documento que marcó una revolución en la cinematografía alemana. Se iniciará con "Adiós al ayer", su película de 1966 que obtuvo el Premio Especial del Jurado y el de la Federación de Críticos de Cine Italianos, en el Festival de Venecia de ese año. Las demás películas de Kluge que se presentarán en este ciclo son "En peligro y máximo apuro el compromiso lleva a la muerte", 1974 (martes 17). "Ferdinando el duro", 1976 (miércoles 18); "El poder de los sentimientos", 1983 (jueves 19) y "El ataque del presente al resto de los tiempos", 1985 (viernes 20). Las películas se proyectarán a partir de las 20:00. La entrada será libre y gratuita.
CICLO DE CINE JAPONES
La Embajada del Japón organiza para esta semana su tradicional ciclo de cine japonés, desde el miércoles 18 al viernes 20, en la sala "Branislava Suznik", del Centro Paraguayo Japonés. El ciclo incluirá producciones recientes del cine nipón, entre ellas "Gamera: El guardián del Universo", una típica película de monstruos japonesa, al estilo de Godzila. La entrada será libre y gratuita.
El ciclo se iniciará con "Escuela encantada 4" (1999), el miércoles. Al día siguiente se exhibirá "Gamera" (1995) y el viernes culminará con "Casa modelo sobre la arena" (1989).
CINE CLUB "JORGE AIGUADE"
La película "Malena" se exhibirá el martes en el Cine Club "Jorge Aiguadé", que se realiza en el Centro Paraguayo Japonés. La entrada será libre y gratuita.
