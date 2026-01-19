Fallece el padre José Zanardini

El sacerdote José Zanardini es de nacionalidad italiana pero estaba radicado en Paraguay desde el año 1978. Esta madrugada, varios miembros de la comunidad salesiana confirmaron su fallecimiento, en la Parroquia Domingo Savio, de Fernando de la Mora.

Los familiares solicitaron que sea velado en el Salón Memorial sobre la avenida Mariscal López. Los detalles serán brindados en las próximas horas.

Lea más: El sacerdote José Zanardini lamenta que culturas indígenas sean prácticamente desconocidas

El padre Zanardini poseía títulos de grado en química e ingeniería, filosofía, teología, antropología social y aplicada. Fue docente de la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto Superior de Estudios Filosóficos.

Lucha incansable por los pueblos indígenas

El padre José vivió por muchos años en aldeas indígenas, dedicándose a orientar programas educativos y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Creó varias escuelas en el Chaco y formó a maestros indígenas. Publicó varios libros en varias lenguas chaqueñas e incluso fue adoptado por el pueblo Ayoreo mediante un ritual tradicional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obtuvo el Premio Internacional por la Paz (2000), el título de “Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana” (2005) y fue declarado “Ciudadano Ilustre” en Asunción (2009). Su trayectoria superó los 40 años de labor en obras sociales y culturales a favor de los pueblos indígenas del Paraguay.