Reos se fugan de Minga Guazú, Policía y Ministerio de Justicia se pasan la pelota

En horas de la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:30, se reportó la fuga de dos personas privadas de su libertad en el centro penitenciario de máxima seguridad de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Alto Paraná, dijo identificó a las personas fugadas como César Lino Aguirre, condenado a 10 años de prisión por robo agravado; y Justo Pastor Morel, con una sentencia de 15 años por el mismo delito.

Llamativamente, Aguirre estaba a punto de compurgar su condena e iba a recuperar su libertad este año.

Escaparon por garita que no estaba custodiada

Según informó la Policía, Aguirre y Morel escaparon de su celda cortando la reja de la ventana con alicates que habrían sido sacados del sector de manualidades del penal, donde ambos realizaban “tareas especiales”, y utilizaron sábanas para bajar hasta el patio interno.

Una vez en el patio, los dos internos cortaron un cerco de tejido que separa al patio del muro perimetral y subieron a una garita en la que no había ningún guardia, en una zona en la que - según dijo el comisario Galeano – no funcionaba la cámara de seguridad. Desde allí, saltaron al exterior del penal y se escabulleron a una zona boscosa.

Siempre según informó la Policía, un agente policial que estaba en otra garita, ubicada a unos 20 metros de la que utilizaron los internos, vio el intento de fuga y realizó disparos. Se reportó el hallazgo de rastros de sangre fuera del penal, por lo que se presume que al menos uno de los dos reos resultó herido.

Policía y Ministerio de Justicia se responsabilizan mutuamente

Rubén Peña, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, dijo a ABC Cardinal que, por un convenio, las garitas del muro exterior de la penitenciaría de Minga Guazú están a cargo de la Policía Nacional.

Contradijo también la afirmación del comisario Galeano de que la cámara de seguridad en el lugar por el que se fugaron ambas personas privadas de su libertad no funcionaba. ABC accedió a una grabación que supuestamente muestra a los dos internos cortando el cerco de tejido entre el patio y el muro perimetral.

Peña admitió que, al momento de la entrevista, aún no había hablado con las autoridades policiales en Alto Paraná y dijo que toda la información sobre el hecho con que contaba le fue transmitida por el director de la penitenciaría.

Sin embargo, agregó: “No creo que el comisario (Galeano) haya estado en el lugar de los hechos, probablemente dio la información que recibió”.

Por su parte, el comisario Carlos Acuña, director de la Policía Nacional en Alto Paraná, dijo que la responsabilidad de la custodia perimetral de la penitenciaría es compartida entre la Policía y el Ministerio de Justicia, y añadió que la garita desocupada por la cual huyeron los internos debía estar a cargo del personal penitenciario.

“El personal penitenciario manifestó que no tenían recursos humanos, por eso no cubrieron”, dijo.

No es la primera fuga

En marzo de 2025, ocho reclusos lograron fugarse de esa misma penitenciaría, categorizada como de “máxima seguridad” y ubicada en el kilómetro 20 de Minga Guazú, con la presunta complicidad de guardiacárceles.

Por ese hecho, cinco funcionarios penitenciarios fueron imputados por los delitos de frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos.

La penitenciaría de “máxima seguridad” de Minga Guazú alberga a personas privadas de su libertad consideradas de alta peligrosidad como el narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, uno de los líderes de un esquema de lavado de dinero del narcotráfico que fue desmantelado en la investigación “A Ultranza”.

El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia enfatizó que los dos internos fugados hoy estaban recluidos en un pabellón distinto al de “máxima seguridad” en el que se encuentra Insfrán.