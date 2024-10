Han Kang: dónde encontrar los libros de la premio Nobel de Literatura en Asunción

El Nobel de Literatura distinguió este jueves a la surcoreana Han Kang (Gwangju, 1970) “por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

“La suya es una obra muy rica y compleja que abarca muchos géneros. Su prosa es muy intensa y lírica, tan tierna como brutal y, a veces, ligeramente surrealista”, dijo la escritora sueca y miembro del Comité Nobel Ellen Mattson tras el anuncio.

¿Quién es Han Kang?

Han Kang procede de una familia vinculada a la literatura -su padre es un reputado novelista- y, aparte de por la escritura, se ha interesado mucho por el arte y la música, lo que se ha reflejado en su obra.

Tras publicar sus primeros poemas en la revista Literatura y Sociedad en 1993, Han Kang debutó dos años más tarde con la colección de relatos “Love of Yeosu”, a la que siguieron otras obras narrativas, tanto novelas como relatos cortos.

Su éxito internacional llegó con La Vegetariana (2007), un libro en tres partes que narra las consecuencias “violentas” del rechazo de la protagonista a comer carne y que fue premiada con el Booker International en 2016.

El interés por los dramas históricos queda plasmado en obras como “Actos humanos” (2014), sobre la masacre cometida por el ejército surcoreano en 1980 en su ciudad natal; y “We Do Not Part” (2021), basada en otro episodio similar ocurrido a finales de la década de 1940 en la isla de Jeju.

En “El libro blanco” (2016), una elegía dedicada a la hermana mayor de la narradora, muerta unas horas después de nacer, domina, sin embargo, de nuevo el estilo poético.

“El trabajo de Han Kang se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento, una correspondencia entre el tormento físico y mental con conexiones estrechas con el pensamiento oriental”, resalta la Academia Sueca.

Los libros de Han Kang en Asunción

Entre los libros destacados de Han Kang traducidos al español están “La vegetariana”, “Actos humanos”, “Blanco”, y “La clase de griego”. Cada una de estas novelas explora temas profundos como la opresión social, el trauma histórico, el duelo y la fragilidad de la comunicación humana, con un estilo poético y evocador.

Encontrar un libro de Han Kang en Asunción no es fácil, pero tampoco es imposible. Hasta el jueves, en la librería Literato tenían un único ejemplar de La clase de griego, que se vendía a un precio de 150 mil guaraníes.

Este mismo título estará en venta la semana próxima en la librería Casiopea.

Hasta hace no mucho la librería Book Garden tuvo a la venta el libro The vegetarian (en inglés).

Otras librerías como Books o El Lector reportaron no tener libros de Han Kang a la venta.

Sin embargo, en todo el mundo se dispararon las ventas de sus libros y ya se han anunciado reediciones, por lo que, con seguridad, en las próximas semanas llegarán más ejemplares de su autoría a las librerías paraguayas.