Poemario de Anuncio Martí: tras suspensión de presentación, ministra de Cultura niega censura

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, comentó sobre la controversia en torno a la suspensión, por orden del Gobierno, del acto de lanzamiento de un poemario de Anuncio Martí, prófugo de la Justicia paraguaya, que iba a tener lugar en el marco de una feria literaria en Asunción.

Una compilación de poemas escritos por Martí iba a ser presentado ayer, domingo, en el marco de la edición 25 de la Feria del Libro Chacú-Guaraní, que se celebró en el Puerto de Asunción.

Sin embargo, el sábado, la Secretaría de Cultura anunció la suspensión de esa actividad con el argumento de que “ningún espacio público destinado a la cultura servirá para legitimar a quienes han sembrado muerte, dolor y luto en la comunidad nacional”.

La medida causó reacciones de personas que afirmaron que la decisión constituye censura por parte del Gobierno.

“De ninguna manera el Estado hace censura”

La ministra Ortiz afirmó que quienes alegan censura “están queriendo tergiversar” y dijo que “nunca prohibimos la publicación del libro ni su circulación ni presentación en otros espacios”, pero “como espacio estatal nos reservamos para no dar lugar a pequeñas propagandas de actores que dejaron a Paraguay en luto y están prófugos”.

Agregó que el libro que iba a presentarse ayer “es un poemario de 2002” que “se presentó varias veces” y “está libre para comprar y circular” en Paraguay.

“De ninguna manera el Estado hace censura”, insistió.

La ministra dijo también que el lanzamiento del libro de Martí no estaba “dentro del programa oficial” de la feria, sino que fue incluido “de manera espontánea” y que la Secretaría de Cultura solo tomó conocimiento de esa actividad “por redes sociales”.

“Hablamos con la organización del evento, tuvimos una conversación muy buena y acordamos que un espacio del Estado no puede dar cabida de ninguna manera a un terrorista”, añadió. “Un evento cultural no tiene por qué estar brindando un espacio para uso propagandístico de alguien que no tiene las cuentas claras con el país”, enfatizó.

Anuncio Martí, buscado por la Justicia

Anuncio Martí es una de las personas señaladas por la Justicia paraguaya como autoras del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue privada de su libertad en noviembre de 2001 y posteriormente liberada.

Martí y otras dos personas vinculadas por las autoridades paraguayas al secuestro, Juan Arrom y Víctor Colmán, huyeron del país antes del inicio de su juicio. Los tres recibieron asilo político en Finlandia.

Martí y Juan Arrom afirman haber sido torturados por la Policía en febrero de 2002 y demandaron al Estado paraguayo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la demanda.