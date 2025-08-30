Literatura

Taller invita a crear cuentos a partir de pinturas, en el Centro Cultural del Lago

Chicos y grandes tendrán este domingo 31, en el Centro Cultural del Lago, la posibilidad de ser parte del taller “Creando cuentos a partir de las pinturas”. El mismo será dictado por Laura Ferreira, especialista en narración oral.

30 de agosto de 2025 - 16:15
Pintura de la artista Marijó Veiga que forma parte de la muestra Fauna "sin techo", en el Centro Cultural del Lago.
Pintura de la artista Marijó Veiga que forma parte de la muestra Fauna "sin techo", en el Centro Cultural del Lago.Gentileza

En el marco de la muestra Fauna “sin techo”, el Centro Cultural del Lago ofrecerá este domingo el taller “Creando cuentos a partir de las pinturas”. El mismo será a las 11:00, con la narradora oral y escritora Laura Ferreira.

El centro cultural, ubicado en Yegros 855 c/ Mcal. López en la ciudad de Areguá, señaló que esta propuesta “invita a jugar con la imaginación a partir de las obras de cinco artistas” que participan en dicha exposición.

La temática de estas obras es la deforestación, que afecta tanto a los seres humanos como a los animales. Los artistas que son parte de la muestra Fauna “sin techo” son: Ana Carina Aranda, Jazmín Jara, María Teresa Recalde, Mavi Servín, Marijó Veiga y Martín Spinzi.

El acceso será libre y gratuito. En tanto, la exposición se puede visitar los jueves y viernes de 9:00 a 17:00, los sábados de 10:00 a 18:00 y los domingos de 10:30 a 18:00.

Laura Ferreira es narradora oral, actriz, escritora y docente. Es fundadora de la agrupación Artesanas de la palabra y autora del libro “Ayvu. Memoria oral en cuentos”.

