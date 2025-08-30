Taller invita a crear cuentos a partir de pinturas, en el Centro Cultural del Lago

En el marco de la muestra Fauna “sin techo”, el Centro Cultural del Lago ofrecerá este domingo el taller “Creando cuentos a partir de las pinturas”. El mismo será a las 11:00, con la narradora oral y escritora Laura Ferreira.
El centro cultural, ubicado en Yegros 855 c/ Mcal. López en la ciudad de Areguá, señaló que esta propuesta “invita a jugar con la imaginación a partir de las obras de cinco artistas” que participan en dicha exposición.
La temática de estas obras es la deforestación, que afecta tanto a los seres humanos como a los animales. Los artistas que son parte de la muestra Fauna “sin techo” son: Ana Carina Aranda, Jazmín Jara, María Teresa Recalde, Mavi Servín, Marijó Veiga y Martín Spinzi.
El acceso será libre y gratuito. En tanto, la exposición se puede visitar los jueves y viernes de 9:00 a 17:00, los sábados de 10:00 a 18:00 y los domingos de 10:30 a 18:00.
Laura Ferreira es narradora oral, actriz, escritora y docente. Es fundadora de la agrupación Artesanas de la palabra y autora del libro “Ayvu. Memoria oral en cuentos”.