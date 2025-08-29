“El Rubio” llega a escena ofreciendo una combinación entre teatro y cine

“El Rubio” llegará a escena este fin de semana, con la dirección escénica de Víctor Villamayor y un elenco conformado por Nancy Saldívar, Wilton Vuyk, Arnaldo Ortiz, Alma Ávalos y Jericó Torres.

Lea más: Obra de comedia y unipersonal cargan de humor la cartelera teatral

La obra, inspirada en el libro “Las orgías del General”, presentará al expresidente Troner que pasa su apacible retiro en una playa de Brasil, cuando recibe la noticia de que la situación política ha cambiado drásticamente y decide volver para poner las cosas en orden.

Su regreso lo hace fastidiado además por la insistencia de supuestos herederos en recibir parte de una cuantiosa fortuna malhabida y las publicaciones que lo vinculan a violaciones y violaciones y explotación sexual de niñas y adolescentes.

Paralelamente, un inspector de policía, una médica forense y una joven periodista escoltada por su novio investigan el asesinato de uno de los más fieles seguidores de “El Rubio”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La obra, según anunciaron sus responsables, combinará los lenguajes del teatro y el cine, “proyectando entre las escenas varios audiovisuales que ilustran la realidad histórica con imágenes de archivo de las décadas del 60 al 80, así como documentaciones y objetos que exponen el despotismo y las arbitrariedades de la represión gubernamental en aquellos años”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Funciones y entradas

Las funciones serán este sábado 30 a las 21:00 y el domingo 31 a las 20:30. Las entradas cuestan G. 40.000 de forma anticipada al (0985)172200. En puerta costarán G. 60.000.