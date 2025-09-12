Con cuentos y música para niños celebrarán los 54 años de El Lector

“Musicuentos entre Argentina y Paraguay” se denomina el espectáculo de narración oral y música que se realizará este sábado en El Lector de la Plaza Uruguaya (25 de Mayo y Antequera). Será a las 9:30, con acceso libre y gratuito.
Lea más: “La Gran Noche del Folklore paraguayo y argentino” llega este sábado al CPJ
Los niños podrán disfrutar de una mañana mágica con canciones, sorpresas y mucho más de la mano de la agrupación argentina FridaPuncho y la narradora paraguaya Laura Ferreira.
También habrá una merienda para los chicos y cada niño recibirá un libro de obsequio de El Lector, en el marco de lograr la misión de su fundador Pablo León Burián de convertir a Paraguay en un país de lectores.
“Mi mayor sueño es que todos los habitantes de este bendito país accedan a tener libros, a gustar de la lectura y a aprender de los textos para crecer como seres humanos y vencer la ignorancia, que es la más cruel de las pobrezas”, expresó Burián.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La librería y editorial El Lector nació en la Plaza Uruguaya como el “Kiosko 653″. Títulos de grandes escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti llegaron al público a través de este emprendimiento.
El Lector también ha rescatado “La Babosa”, de Gabriel Casaccia y recibió la autorización de Augusto Roa Bastos para publicar en Paraguay la primera edición de “Yo el Supremo”.
Además abrió las puertas a escritores jóvenes, instituyó premios literarios, organizó ferias nacionales e internacionales y trajo a Asunción a gigantes de las letras universales, entre ellos Vargas Llosa y Benedetti.