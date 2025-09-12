“La Gran Noche del Folklore paraguayo y argentino” llega este sábado al CPJ

Grandes temas musicales que hicieron historia y conmueven el alma del público en ambos países serán parte de “La Gran Noche del Folklore paraguayo y argentino”. El espectáculo será a las 21:00 en el Teatro Agustín Barrios del Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo).

Una orquesta dirigida por el maestro José Miguel Echeverría estará en escena interpretando obras de artistas como Luis Alberto del Paraná, Los Chalchaleros, Emiliano R. Fernández, Mauricio Cardozo Ocampo, Soledad, Atahualpa Yupanki, Mercedes Sosa entre otros.

En escena estará también la joven cantante Milagros Medina, quien le pondrá su voz a muchas de estas obras. Igualmente estará un elenco de danzas conformado por Néstor Encina, Dahiana Peralta, Mario Quiñonez y Tania Olmedo, quienes han representado a nuestro país ern la Expo Osaka- Japón 2025.

“La Gran Noche del Folklore paraguayo y argentino” propone vivir un show a pura emoción al escuchar cantar en vivo las mejores polcas, chacareras, guaranias, chamamés y zambas que nos harán querer bailar y cantar", destacaron desde Cruz de Malta Producciones, que lleva adelante este espectáculo.

Señalaron además que el público podrá disfrutar de “canciones inolvidables junto a coreografías que darán destaque a esos temas inmortales del folklore paraguayo y argentino”.

Las entradas están a la venta a través de Tuti y cuestan G. 65.000 (Sector C) y G. 95.000 (Sector B). También mañana desde las 19:00 estará habilitada una boletería en la entrada del CPJ.