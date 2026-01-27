Julio Benegas dictará un taller de escritura en Literaity

Del miércoles 4 al viernes 6 de febrero, el periodista y escritor Julio Benegas desarrollará un taller de escritura en el espacio cultural Literaity, ubicado sobre Chile 1027 casi Manduvirá. Las clases se realizarán de 18:30 a 21:00 y estarán organizadas en tres encuentros consecutivos.

Lea más: Diego Sánchez Haase: “Me gusta mucho la tradición que mira hacia el futuro”

El taller propone un abordaje práctico de distintos géneros de la escritura, entre ellos la crónica, el cuento y el ensayo libre. A lo largo de las clases se trabajarán herramientas narrativas y técnicas de revisión y edición de textos, orientadas tanto a quienes están dando sus primeros pasos en la escritura como a quienes ya cuentan con experiencia previa.

La inversión para participar es de G. 150.000. Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscripciones al número 0971 150 805.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Julio Benegas (Capiatá, 1970) es escritor, periodista y comunicador. A lo largo de su trayectoria trabajó en medios como Última Hora, ABC Color y el periódico digital E’a, además de colaborar con diversas publicaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es autor de varios libros, entre ellos Tereré en la plaza (2003), Soledad (2004), La vida y la bronca (2009), La masacre de Curuguaty (2013), Vuela Soledad (2018), Francisco Estigarribia, semblanza de un militante (2019), Ñasaindy (2020) y Un relato urgente (2021). También participó como editor y coautor en distintas compilaciones y antologías.