Julio Benegas dictará un taller de escritura en Literaity

Del miércoles 4 al viernes 6 de febrero, el periodista y escritor Julio Benegas desarrollará un taller de escritura en el espacio cultural Literaity, ubicado sobre Chile 1027 casi Manduvirá. Las clases se realizarán de 18:30 a 21:00 y estarán organizadas en tres encuentros consecutivos.
El taller propone un abordaje práctico de distintos géneros de la escritura, entre ellos la crónica, el cuento y el ensayo libre. A lo largo de las clases se trabajarán herramientas narrativas y técnicas de revisión y edición de textos, orientadas tanto a quienes están dando sus primeros pasos en la escritura como a quienes ya cuentan con experiencia previa.
La inversión para participar es de G. 150.000. Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscripciones al número 0971 150 805.
Julio Benegas (Capiatá, 1970) es escritor, periodista y comunicador. A lo largo de su trayectoria trabajó en medios como Última Hora, ABC Color y el periódico digital E’a, además de colaborar con diversas publicaciones.
Es autor de varios libros, entre ellos Tereré en la plaza (2003), Soledad (2004), La vida y la bronca (2009), La masacre de Curuguaty (2013), Vuela Soledad (2018), Francisco Estigarribia, semblanza de un militante (2019), Ñasaindy (2020) y Un relato urgente (2021). También participó como editor y coautor en distintas compilaciones y antologías.