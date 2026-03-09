Habilitan en Asunción un histórico archivo de música barroca latinoamericana

El Archivo Nacional de Asunción (Mcal. Estigarribia e Iturbe) acogerá este martes a la inauguración del archivo musical “Caminos del Barroco de los Nuevos Mundos”. Este importante acervo, que fue resguardado en un convento histórico de Sarrebourg, Francia; fue donado el año pasado a la Fundación Sonidos de la Tierra.

El archivo, que reúne piezas musicales compuestas entre los años 1550 y 1900, incluye partituras originales de compositores latinoamericanos y europeos. La donación estuvo a cargo de la Fundación Rencontres Musicales de Sarrebourg, a cargo del musicólogo francés Alain Pacquier.

El maestro Luis Szarán, fundador de Sonidos de la Tierra, destacó que este archivo está conformado por “16.000 páginas del barroco latinoamericano” y es el “mayor archivo del mundo” sobre este tema.

También detalló que este archivo musical llevó 40 años de compilación y que el siguiente paso será la digitalización de los materiales que lo integran.

El acto de este martes a las 19:00 contará con la participación del musicólogo Alain Pacquier, autoridades de Sonidos de la Tierra, de la Secretaría Nacional de Cultura, entre otros. Posteriormente, el archivo estará a disposición de músicos e investigadores del mundo entero para su consulta en formato físico.

La fundación francesa justificó su donación a Sonidos de la Tierra destacando su “valioso trabajo de formación de escuelas de música, liderazgo musical y de masivas creaciones de orquestas juveniles” en una “labor sin pausa durante más de 22 años”.

“Creemos que es la organización más confiable para ser depositaria de este valioso patrimonio de la música de Latinoamérica”, agregó.

El acto oficial de entrega del archivo se realizó el 5 de junio del 2025 en Sarrebourg, Francia; en el marco de la participación del Ensamble Sonidos de Paraqvaria en el 38° Festival Internacional de Sarrebourg, uno de los más prestigiosos de Europa, dedicado a la música barroca.