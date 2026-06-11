La Biblioteca Roosevelt invita a sumarse a sus cursos virtuales de escritura

La Biblioteca Roosevelt del CCPA (Avda. España 352) dio inicio a una nueva edición de sus talleres virtuales de escritura creativa, dirigidos por la profesora, escritora y correctora de estilo Irina Ráfols. Aunque las clases ya comenzaron en los primeros días de junio, las inscripciones continúan habilitadas para quienes deseen incorporarse a las propuestas formativas.

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La oferta incluye dos espacios de aprendizaje orientados a distintos aspectos de la creación literaria. Por un lado, el taller “Historias fantásticas y de terror”, que se desarrolla los lunes de 19:00 a 20:30 horas, está pensado para personas que cuentan con una idea inicial y buscan herramientas para convertirla en un relato.

A lo largo de las clases se abordan recursos vinculados a la construcción de mundos imaginarios, la creación de personajes, el manejo de la tensión narrativa y el desarrollo de atmósferas propias de los géneros fantástico y de terror.

La segunda propuesta es “Novela, de la idea a la página final”, que se realiza los martes en el mismo horario. El curso está enfocado en quienes desean trabajar una historia de largo aliento y profundizar en aspectos fundamentales de la escritura narrativa, como la estructura, la construcción de tramas, los diálogos, los comienzos y finales, así como distintas estrategias para sostener el interés del lector a lo largo de una obra.

Ambos talleres tienen una duración de dos meses, están dirigidos a participantes desde los 14 años de edad y otorgan certificados con horas cátedra. El costo es de G. 170.000 mensuales.

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La docente a cargo, Irina Ráfols, cuenta con más de dos décadas de experiencia en la enseñanza de la escritura y la literatura, desarrollando talleres orientados al estímulo de la creatividad y la formación de nuevos autores.

Las personas interesadas en sumarse a cualquiera de las propuestas pueden realizar consultas o gestionar su inscripción a través del WhatsApp de la Biblioteca Roosevelt, al (0986) 242-204, o mediante los enlaces disponibles en las redes sociales de la institución, identificadas como @bibrooseveltpy.