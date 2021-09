Gloria del Paraguay acompaña lanzamientos de discos y libro en la Manzana de la Rivera

Tras el lanzamiento de “Un poco de mi alma”, la soprano Rosa Virgili presentará hoy su segundo material discográfico, destacando el apoyo que ha tenido de la cantante Gloria del Paraguay. “Gloria me apoyó, confió, me acompañó, me corrigió y alentó siempre”, señaló.

En tanto, Carmen Felicia Marecos dará a conocer su primer trabajo discográfico. Al respecto, Gloria del Paraguay señala que la misma “es un ejemplo de que no existe tiempo para cumplir los sueños y que las voces pueden ser restauradas”.

También en el marco de este evento, la economista y escritora Cristina Rojas Mena presentará el libro “Crea una buena salud para tus finanzas personajes”, además de la “Agenda de metas 2022″. Con estos materiales busca ofrecer una guía práctica para una planificación personalizada de las finanzas.

Tras la presentación de estos materiales, la cantante cuyo nombre original es Gloria Criscione Pineda, presentará un concierto íntimo acompañada por el violinista Marcelo Jiménez, interpretando los temas de su más reciente trabajo discográfico.