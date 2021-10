Santana lanzó junto a Steve Winwood su versión del clásico de Procol Harum “Whiter Shade of Pale”

El guitarrista ganador de múltiples Grammy incluido en Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana, dio a conocer el tercer single de su nuevo y magistral álbum “Blessings and Miracles” se lanzará en todo el mundo el próximo 15 de octubre, una colaboración con el legendario vocalista, guitarrista, tecladista, ganador del Grammy e ícono de BMI Steve Winwood del clásico “Whiter Shade Of Pale”.

Asumir un clásico es a veces arriesgado, pero la dupla de Santana con su legendario compañero Steve Winwood en la joya de Procol Harum “A Whiter Shade of Pale” acaba con todos los miedos. Es una versión resplandeciente, maravillosamente realizada, un himno nutritivo para la era moderna, en el que los dos gigantes musicales descubren nuevos focos de belleza a cada paso. Como en la original, hay una sensación elegíaca en todo, pero también hay un elemento romántico que nunca existió antes. La voz de Winwood, un instrumento maravillosamente singular, es conmovedora y profundamente emotiva, y Santana canaliza con reverencia las líneas originales del órgano de Matthew Fisher en la guitarra mientras pone su propio sello único en las melodías atemporales. Con cada pasaje, nos eleva más y más hacia la dicha.

Santana recuerda el día en que estaba con Winwood en un concierto en el Hyde Park de Londres y le sugirió que grabaran la canción. “Le dije: ‘Tú y yo tenemos que hacerlo, pero lo vamos a hacer muy sexy, como un Hare Krishna pero con congas’. Toqué los componentes en su oído y él dijo: ‘Lo escucho, Carlos. Tienes razón’. Así que eso es lo que hicimos: Es Santana, una versión cubana, puertorriqueña a la manera africana. Y hombre, hablas de sexy. La voz de Steve es tan sexy y hermosa”.

Winwood comentó: “Carlos ha estado haciendo lo que yo he intentado hacer durante los últimos cincuenta años, es decir, combinar elementos de rock, jazz, folk y música latino afrocaribeña. El genio de Carlos proviene en gran parte de una maravillosa combinación de música rock con ritmos latino-cubanos. He jugado con Carlos en numerosas ocasiones durante los últimos cincuenta años y estoy muy emocionado de volver a trabajar con él”.

Además de “Whiter Shade of Pale”, también se encuentran disponibles el primer single del álbum “Move”, con Rob Thomas y Zac Barnett de American Authors, y la colaboración de Santana “She’s Fire” con Diane Warren y G-Eazy.

“Blessings and Miracles” es uno de los álbumes más ambiciosos, inspirados y mágicos de la histórica carrera de Santana, en el que el legendario guitarrista apunta más alto que nunca. “El título de este álbum proviene de mi creencia de que nacemos con poderes celestiales que nos permiten crear bendiciones y milagros”, dice Santana. “El mundo te programa para que no seas digno de esos dones, pero tenemos que utilizar la luz, el espíritu y el alma; son indestructibles e inmutables. Esos son los tres elementos principales de este álbum”.

Además de los talentosos artistas ya mencionados, “Blessings and Miracles” incluirá colaboraciones con una gran cantidad de brillantes artistas, escritores y productores, como Chris Stapleton, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke and Narada Michael Walden, entre otros.

El álbum también presenta a miembros de la banda de gira de Santana (incluida la baterista Cindy Blackman Santana y el cantante Tommy Anthony), así como voces y teclados impecables del hijo del guitarrista, Salvador Santana, y la impresionante voz de su hija, Stella Santana.