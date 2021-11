Anuncian nueva fecha para el show de Louis Tomlinson en Paraguay

Tras haber tenido que postergar la gira de su álbum debut “Walls” debido a la pandemia, Louis Tomlinson se prepara para llegar a Sudamérica en el primer semestre del próximo año. El artista reveló hoy que finalmente llegará, por primera vez, a Paraguay el 19 de mayo del 2022.

El concierto será en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón) y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea, tanto en los puntos físicos como a través de la web. Los precios y sectores son: Plateas (G. 265.000), Preferencias VIP (G. 450.000), Preferencias (G. 350.000), Cancha (G. 250.000) y Cancha VIP (G. 650.000). Los clientes de Itaú y Visa cuentan con varios beneficios.

La gira de Louis Tomlinson por Sudamérica incluye fechas en Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Perú.

Tras formar parte de la exitosa boy band británica One Direction, Louis Tomlinson emprendió su carrera como solista con sencillos como “Just Hold On” (2016), junto al DJ Steve Aoki; “Miss you” y “Back to you” (2017), que contó con la participación de Bebe Rexha y Digital Farm Animals.

En enero de 2020 presentó “Walls”, su álbum debut, que contiene 12 canciones enmarcadas principalmente en el pop, entre las que se encuentran “Always you”, “Defenceless” y “Don’t let it break your heart”. El artista tenía previsto acompañar este lanzamiento con una gira por distintos países, previendo llegar a Paraguay el 13 de mayo de dicho año, pero la pandemia lo obligó a postergar sus presentaciones en Sudamérica por dos años.