Pedro Martínez, al estilo country

“Me llevó un buen tiempo terminar todo, los vídeos también”, dice Pedro Martínez al hablar de este nuevo álbum, que estará disponible hoy en las plataformas digitales y también en formato CD. El cantante, que cuenta con varias décadas de carrera, apuesta en este disco al country en español.

“Es un estilo que particularmente me gusta y que ya venía haciendo”, expresó. Subrayó las similitudes que existen entre estilo musical de origen estadounidense con la música sertaneja de Brasil. “Nosotros con Fabián ya hacíamos, estoy familiarizado con esto y me gusta por sobre todas las cosas. Y como hoy día ya tenemos aquí los instrumentos y los músicos como para hacer tal cual como es, me decidí a hacerlo”, añadió.

Destacó además que para este álbum contó con la participación del baterista Lee Levin, quien ha trabajado con artistas como el grupo Bee Gees, y del saxofonista venezolano Ed Calle, también con una destacada trayectoria. “Se dieron todas las cosas para que podamos hacer un producto de esta calidad, que es lo que queríamos para la gente de nuestro país. Que la gente pueda ver que aquí también se puede hacer música como para competir fuera, no solamente que venga música de afuera”, acotó.

El álbum contiene 12 canciones, entre ellas varias versiones en español de “Achy breaky heart”, “If you ever leave”, “The older I get”, entre otras. La producción y dirección musical de “Sin límites” estuvo a cargo de Sergio Cuquejo, mientras que la producción ejecutiva realizó Luis Fernando Brítez, ex compañero de Pedro Martínez en el grupo América 4.

Más de 40 músicos en escena

El concierto de esta noche va a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, bajo la dirección de Sergio Cuquejo, y como artistas invitados también estarán los integrantes de América 4, su dupla del grupo Pedro y Fabián, y Emilio García. Como maestro de ceremonia estará Bruno Masi.

El artista se mostró contento con la repercusión que están teniendo, de parte del público, con la venta de entradas y las respuestas en redes sociales. “Después de casi dos años de pandemia estamos de vuelta y con muchas ganas de compartir con la gente”, expresó.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden reservar al (0981) 683-837. Los CDs también se podrán adquirir en el teatro.