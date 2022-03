Bryan Adams lanzó su nuevo álbum de estudio “So Happy It Hurts”

Hablando sobre álbum, Bryan comentó: “Cuando me di cuenta de que tal vez no volveríamos a salir de gira debido a la pandemia, saqué de los bolsillos de mi abrigo todos los recibos y posavasos en los que había garabateado ideas de canciones, los reuní en mi portátil y escribí un álbum”.

Así comenzó a escribirse el disco y una de sus canciones, “Always Have, Always Will”, ya tiene videoclip. Sobre dicho tema, Adams afirmó que “es una declaración de devoción, pura y dura para alguien que ha estado contigo y sigue estando a pesar de tus altibajos; alguien que puede ver a través de tu ego y de las capas de complejidad y que simplemente te ve por ti. Alguien a quien aprecias, alguien a quien respetas, alguien en quien confías”.

Para celebrar el lanzamiento, Bryan se sentó con Good Morning America para una entrevista exclusiva y una interpretación de “So Happy It Hurts”. Además, aparecerá en The Kelly Clarkson Show este martes 15 de marzo con una interpretación de “You Lift Me Up”.

“So Happy It Hurts” contiene 12 nuevas canciones coescritas por él, incluyendo los singles ya publicados “On The Road”, “Kick Ass”, “Never Gonna Rain” y otros. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos que incluyen un CD estándar, CD de lujo con cubierta lenticular y libro de tapa dura y vinilo.

La música de Bryan Adams ha alcanzado el status de número 1 en más de 40 países. Es “Companion of the Order of Canada” y ha obtenido muchos premios y reconocimientos, incluyendo tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro, un premio Grammy, un American Music Award, un ASCAPFilm, un Television Music Award y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.