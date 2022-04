Coldplay podría anunciar en mayo nuevas fechas de su gira en Latinoamérica

La banda británica de rock Coldplay prepara una etapa latinoamericana de su gira mundial “Music of the Spheres”, que comenzará en septiembre con su presentación en el emblemático festival Rock in Rio, en Brasil.

La banda ya anunció 16 presentaciones en Latinoamérica entre el 10 y el 29 de septiembre, con shows oficialmente confirmados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Sin embargo, el medio colombiano Musictrends reporta que la banda estaría preparando al menos cuatro shows más en la región que aún no han sido anunciados, citando a Paraguay como uno de los posibles destinos.

Si bien nada está confirmado, Musictrends reporta que la banda podría anunciar en la primera semana de mayo esos nuevos shows y sus respectivas fechas.

Más allá de la falta de confirmación de esa información, la posibilidad de un concierto de Coldplay en Paraguay ha despertado entusiasmo en redes sociales.