“El destino parece no permitirnos irnos”, afirma Charly Alberti de Soda Stereo

“Por fin vamos avanzando en algo que iba a ser todo de un tirón como correspondía. Pero se ha dado vuelta todo como el mundo entero”, es lo que dijo el baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, en conversación con ABC Color sobre el retorno de la gira que inició en 2020 pero paró por la pandemia.

Luego se volvió a anunciar la nueva fecha para nuestro país: 2 de abril en el Jockey Club, pero la misma fue cambiada y finalmente será este viernes 13 en SND Arena.

Este concierto tiene la particularidad de presentar a los citados músicos en escena más algunos invitados presenciales y otros que aparecen en las grandes pantallas que forman parte del despliegue que proponen. Algunos de los artistas son Richard Coleman, Benito Cerati, Andrea Echeverry, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Mon Laferte, Juanes, Chris Martin, entre otros.

“Una nueva última vez”

El 3 de octubre de 2019 Charly y Zeta anunciaban a través de la cuenta de Instagram de Soda Stereo que saldrían de gira y que sería “una nueva última vez”. Al respecto de esa frase, Alberti mencionó que ellos quieren que sea la última vez “a esta escala, con un show único”.

“Este es el show más grande que hicimos alguna vez en la historia de Soda Stereo por la producción, por lo que conlleva en sí, por la cantidad de cantantes. Es algo muy muy complejo y no es tan fácil de repetir y estamos utilizando un recurso que es el recurso de las pantallas para generar esta magia especial que se da con Gustavo”, explicó el músico recordando a su compañero, quien falleció el 4 de setiembre de 2014 después de estar 4 años en coma a causa de un accidente cerebrovascular.

Asimismo, Alberti afirmó que “esta gira tiene un fin: dar una última vuelta acompañando a nuestros fans, disfrutando con ellos, dándole la posibilidad o dándonos las posibilidades de cantar y disfrutar estos temas juntos por última vez en un marco imponente, con gran escenario, gran sonido, que es lo que hace a esta gira magnífica”.

“Nosotros entendemos que esta sí es la última vez, es una despedida de los grandes escenarios, si bien el destino parece no permitirnos irnos”, dijo el baterista.

Un trabajo gratificante

“Esto es fue un gran desafío. Fue pensar ¿cómo salimos de gira a un mega estadio? Porque sabíamos que que ese tenía que ser el marco. ¿Cómo Gustavo nos va a acompañar? ¿Quién va a cantar? Eran muchos desafíos. Por ejemplo no hay ningún cantante que cante más de una canción, ni siquiera Benito Cerati. El único que canta más de una canción es Gustavo y son todos detalles que en el show están presentes y que generan su impacto”, explicó Charly sobre la forma en que el recuerdo está presente.

Para él el resultado es “magnífico” y eso sintió luego de leer comentarios de “gente que sale fascinada de los shows”. “Lo primero que te dicen es ¿no van a dejar de hacerlo, no? O nos dicen ‘resolvieron súper bien el tema de los invitados y de Gustavo’. Pero bueno, la verdad que nosotros necesitamos cerrar esta etapa”, expresó.

En ese sentido recordó todo el trabajo que hicieron con Zeta para el show del Cirque du Soleil inspirado en la música de Soda Stereo, estrenado en 2017, para el que remasterizaron los clásicos de la banda. “Entre que empezamos a trabajar en el Cirque de Soleil y hacemos esta gira, podemos decir que hace cinco años que estamos de vuelta. Entonces la verdad creo que es momento de parar, es momento de darnos un abrazo con la gente y cantar por última vez estos temas juntos”.

Abrazar el legado

“Con Zeta vamos a ser los guardianes de esta historia. Hoy con las redes sociales es fácil que se desvirtúe, cualquiera dice cualquier cosa y la gente se lo cree. Entonces nos tocará ser los guardianes”, expresó también sobre los comentarios de la gente que no está de acuerdo con que sigan actuando sin Gustavo.

“Antes no te llegaban directamente (los comentarios), ahora te llegan por las redes sociales. Pero también al principio obviamente uno le presta mucha atención, porque hay que entender que a la gente también le cuesta mucho el cambio”, añadió.

También pensó en los géneros musicales y cómo las personas comentan sobre todo. “Hay gente que te dice ‘che, no hay más música como la de los 80′ y es mentira. Todo se va fusionando y aparecieron cosas buenísimas en los 90, en los 2000, hasta inclusive en toda la música nueva que hay empieza a descollar siempre alguien”.

“Ahí digo que a la gente le cuesta al cambio y lo primero que nosotros sentimos fue el comentario negativo obviamente de quien no entiende cómo lo vas a hacer. Entonces volvimos a hacer Soda Stereo desde la innovación y volvimos a emocionar porque en definitiva lo importante de este show es eso, poder comunicarnos a través de la emoción con la gente. Hay momentos espectaculares. El show tiene un ‘flow’, un andar que creo que es muy lindo y lo vamos a poder disfrutar con ustedes”.

También reflexionó sobre su impacto y en cómo ellos “nunca” se “creyeron demasiado”. “No entendíamos ese gran impacto. Sí entendíamos que movíamos a mucha gente, que emocionábamos a mucha gente. Sabemos definitivamente que Soda es algo más, que es parte de varias generaciones y lo demuestran estos shows”, subrayó.

En ese sentido dijo que en este show “mucha gente que viene son chicos jóvenes, muchos vienen con su padres y muchos no, porque ya hay toda una generación nueva que escucha Soda, que a pesar del reggaeton y del trap y todo también escucha Soda, influenciados por sus padres y en otros casos no. Entonces el legado que nosotros dejamos creo que es grande”.

Cerati más allá de las canciones

“Gustavo siempre está presente en cada cosa que hacemos, en cada recuerdo, en cada show. Yo puedo hablar de lo que me pasa a mí. Hay momentos en los shows, y no siempre es en el mismo lugar, que me conecto con esa emoción de pensar y recordar cuando él estaba ahí con nosotros. Trato también de salir de esa emoción porque la verdad que uno se pone triste y lo que estamos tratando de hacer con la gira es algo que llama a la alegría de compartir por última vez estos juntos”, observó sobre lo que le pasa al recordar a su compañero.

“Él está presente y van a ver en el show que lo que sucede es mágico. Cuando él aparece cantando y ni hablar en los momentos donde tocamos los tres juntos, son momentos muy poderosos”, finalizó.

Aún quedan entradas para el concierto, en venta a través de Ticketea. Los precios son G. 350.000 (Platea), G. 450.000 (Preferencia Norte y Sur), G. 600.000 (Campo), G. 800.000 (Campo Fan) y G. 1.200.000 (Premium Experience).