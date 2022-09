Andrea Guasch, la voz paraguaya que cautivó en la televisión argentina

Sorprendida por la repercusión local que tuvo su participación en el programa “La Voz Argentina”, donde formó parte del equipo de la cantante Soledad Pastorutti; Andrea Guasch señaló que siempre tuvo “este sueño de poder representar a Paraguay”, inspirada en los últimos tiempos por los logros de Nadia Ferreira y su coronación como virreina de Miss Universo.

“Es una de esas personas que nos llenó de un orgullo muy grande. Yo estando en Argentina la miraba y decía ‘algún día quiero ser como ella, algún día quiero hacer algo que pueda representar a Paraguay’. Siempre tuve ese sueño desde chica y más al estar en otro país”, comentó la joven artista, que desde hace seis años reside en Buenos Aires.

Para Andrea Guasch el fallecimiento de su mamá, el año pasado, fue “un empujón contundente” a la hora de decidir audicionar para el programa. “El golpe fue tan duro, de tal modo que dije ‘loco, la vida es muy corta realmente’. Me puse a pensar y dije ‘no quiero tener el día de mañana 40 o 50 años y decir ¿qué hubiese pasado si me hubiese ido?”, comentó.

La audición a ciegas

Fue así que aprovechó la oportunidad y se presentó al casting para la cuarta temporada del programa, para el cual se anotaron más de 30.000 personas y quedó entre los 120 elegidos. Al momento de su audición a ciegas, los hermanos Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito dieron la vuelta sus sillones al escucharla cantar “Confieso”, de Kany García.

“Yo tenía los ojos cerrados porque estaba conectadísima con la canción y de repente abro un poquito los ojos. En el set se escucha fuerte el botón porque están los micrófonos, entonces yo me di cuenta que se habían dado vuelta, cuando veo que Lali se estaba dando vuelta como que se me tiembla la voz, pero seguí. Mi cabeza estaba a mil por hora”, recordó.

Agregó que dicha experiencia fue “una sensación súper rara”, cargada de una “emoción y adrenalina increíble”. “Es mucha presión presentarse ante artistas tan grossos como ellos y entender que se dan vuelta sin verte a vos, porque ellos te están escuchando nomás”, acotó.

La experiencia en el programa le permitió poder cantar no solo frente a su coach Soledad Pastorutti, sino también frente a invitados como Karina La Princesita y Diego Torres, a quien admira desde chica. “Fueron experiencias muy lindas, realmente”, afirmó.

Buscando a la gran artista

En cuanto al mejor consejo que recibió a lo largo del programa, Andrea señaló que el mismo vino del director musical del programa. “Me había dicho que yo ya tenía todo para ser una gran cantante, pero ahora tengo que buscar eso que me hace una gran artista. En el sentido de soltarme más, de no tener tanto miedo y todo eso”, relató.

Andrea Guasch fue a vivir a Argentina a los 18 años para estudiar música, pero a la par trabajó como voluntaria en fundaciones, en un hogar de niños y como niñera. Actualmente es funcionaria de una empresa que fabrica pantallas LED y, a la par, busca seguir con su carrera musical.

“Tengo muchos amigos artistas acá en Asunción, así que estamos proyectando de empezar a lanzar un primer sencillo para arrancar con esto y darle con todo”, afirmó la cantante. En cuanto a su estilo señaló que se identifica mucho con la propuesta de pop latino de artistas como Julieta Venegas, Mon Laferte, Carla Morrison.

Raíz folclórica

No obstante, también siempre tiene la puerta abierta hacia el folclore que fue lo primero que aprendió a cantar. “Yo empecé cantando folclore y es algo que me representa, está en mis raíces y en mi sangre”, acotó.

Detalló que justamente en la ronda posterior al Knockout, donde se eliminó, tenía proyectado interpretar la guarania “Recuerdo de Ypacaraí”.

También afirmó que le gustaría poder cantar junto a Tierra Adentro y a Purahéi Soul. “Me gusta mucho la manera en que presentan el folclore”, expresó. Comentó además que la canción “Desapego”, de Purahéi Soul, presentó para ella “apoyo” y “un bálsamo” ante el fallecimiento de su mamá.

A partir de su propia experiencia, Andrea Guasch instó a perseverar. “Nunca dejen de intentar, por más rechazos que hayan tenido. Yo acá en Paraguay me había presentado cuando tenía 17, 18 años a un casting para un programa de canto y me rebotaron, no quedé ni a la primera; y quedó como el miedo”, recordó.

También instó a esforzarse y a perfeccionarse cada vez más, para ir superándose a uno mismo.