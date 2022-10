Salamandra le canta al amor, la pérdida y las heridas en su nuevo álbum “Corazón de hierro”

El proyecto de este quinto álbum comenzó antes de la pandemia pero, como a todos, este evento también afectó los planes de la banda ypacaraiense. Pero en este tiempo también pasaron “muchas cosas a nivel personal en la vida de cada uno”, al decir de Javi Zacher, quien conforma el grupo junto a Celso “Cachito” Galeano (bajo), Rodney Cords (primera guitarra) y José “Batoloco” Gaona (batería).

“Se vivieron pérdidas muy grandes entonces decidimos darnos un respiro, así que el lanzamiento se dilató bastante. Ahora llegamos a un lugar en que también las cosas se dieron sin presión y sentimos que ya nada nos va a parar. También teníamos ganas de compartir el álbum completo y no pedazo a pedazo”, afirmó, recordando que en 2020 salieron tres cortes de este disco que tiene en total 12 temas.

Durante ese par de años el grupo tampoco tocó mucho en vivo, ya que como contó Javi, cada uno atravesó un proceso personal con eventos que los marcaron. “Pasaron muchas cosas en la familia Salamandra que nos detuvieron, pero las heridas sanan y seguimos caminando”, señaló.

No obstante, los temas que dan forma a este álbum son de diferentes momentos en la vida de cada uno, pero de todas formas pueden vincularse con procesos actuales. “Muchas de las canciones que están en este álbum son de 15 años atrás o más. Algunas las habíamos hecho allá por 2005 con Cachito, así que ya estaban rondando”, dijo.

Además, si hay un hilo temático, Javi aseguró que un tema es, sin dudas, el apego. “Si vamos a buscar algo que defina a todas las canciones es eso, ese apego que tenemos muchas veces en nuestras relaciones sentimentales, familiares, esas crisis que uno vive. El dolor que producen las pérdidas, las separaciones y al mismo tiempo la magia de haber vivido un amor en esta vida, que queda para siempre. La bendición de esos amores, de haber tenido alguien que te ame y alguien a quien amar”, reflexionó.

Las letras “bastante nostálgicas” son también otra característica de “Corazón de hierro” al decir de Javi. En esa línea, planteó además que siempre les gusta entegar a la gente canciones honestas.

El cantante, guitarrista y compositor, recordó que alguien que escribe letras de canciones o poesías “tiene sus ailmentos, sus herramientas” como por ejemplo “aferrarse” a lo que uno siente. “Si lo que tenés es rabia, usás la rabia, si tenés amor, usás el amor, si tenés dolor, lo usás, te abrís. Siempre vas a dejar un secreto de tu vida al descubierto cuando estás escribiendo. Lo lindo es que todos los seres humanos sentimos lo mismo en algún momento y con la música pasa eso, a veces hay canciones que dicen exactamente lo que necesitás escuchar, cuando te estás yendo para abajo parece que te levantan, son como un bálsamo para las heridas, al menos para mí es así”, puntualizó.

Cuando la música habla, uno escucha

Javi contó también sobre cómo funcionan sus procesos compositivos. En su caso, el vehículo de estos procesos es su relación con la guitarra. La composición, para él, no es algo mecánico. Las melodías le encuentran cuando él está sintiendo algo y tocando.

“Cuando estoy buscando un sonido que transmita un sentimiento por el que estoy pasando dejo que la música me hable. Entonces después tengo que encontrar las palabras que me está diciendo, tengo que entenderle, saber qué me quiere decir esa melodía, qué sentimientos trae, y así voy encontrando las letras de las canciones”, explicó.

Un encuentro inolvidable

Para el artista es importante el sentimiento que despiertan las canciones en la vida de uno y cómo, de alguna manera, estas pueden servir para sanar. Al respecto, planteó la felicidad que le produce personalmente una música que le haga bien pero que también pueda ayudar a otro. “Si no es para mí, es para quien lo necesite”, manifestó.

“Nunca va a estar demás una canción que pueda alegrar el corazón. La razón por la que me hice músico es porque me gustaba tanto la música que escuchaba de chico. Había grupos o discos que me curaban el alma, me hacían sentir tan vivo que yo quería hacer esa música también. Al final fue fuerte ese sentimiento que hoy estamos hablando de esto”, refirió.

Asimismo, contó su anécdota personal y, básicamente, cómo fue entendiendo que quería ser músico. Un día su hermano Jaime trajo un casete que tenía grandes éxitos de la banda estadounidense de rock Kiss. “Lo loco de la música es que yo no entendía nada de inglés, pero no necesitaba entender lo que decían porque me bastaba con sentir la canción, esas guitarras, esa intención en la voz y era como si fuese que entendía. Me bastaba con saber cómo se llamaba más o menos la canción, entonces se explicaba solo con la música”, confesó.

Más adelante también conoció rock argentino, específicamente lo que hacía Charly García quien, entre música y poesía le “destapó la cabeza” a Javi. “Con él sentí eso de decir: esta canción es para mí”. Fue ahí cuando empezaron las peñas que ya no pararon, a donde llegaron también temas de Luis Alberto Spinetta.

“Habremos asesinado sus canciones más de mil veces, en mil madrugadas, pensando que podíamos tocar todo”, dijo entre risas el músico, quien reconoció que incluso la canción “Eteclease”, incluida en el primer demo de Salamandra, nació intentando tocar “A estos hombres tristes”, de la banda argentina Almendra. “Te podés imaginar que ni cerca estábamos”, rió.

“Uno empieza por el gusto insaciable hacia la música que ya no basta con escuchar, querés empezar a tocar también”, añadió.

El esperado debut de las nuevas canciones

Así, en el marco de un festival muy importante tanto para Salamandra como para toda Ypacaraí, ellos estrenarán muchas de estas canciones. Este evento los tiene a los integrantes entre “tensos y contentos”, afirmó Zacher.

“Vamos a presentar cosas que nunca tocamos frente a nadie. Son canciones que, en lo personal, nos gustan mucho. Tienen sus encantos, sus secretos, sus recovecos, tanto musicalmente como líricamente, entonces queremos vivir este disco. Entre eso vamos a ir trabajando en las nuevas canciones que compusimos en pandemia”, anticipó sobre un futuro álbum.

Salamandra se presentará en el Festival de Rock en el marco de la 50º edición del Festival del Lago Ypacaraí que se iniciará a las 15:30 en la Estación del Ferrocarril. Allí compartirá también escenario con bandas como Bohemia Urbana, Cibernética, Mbareté, D’Kavys, Karma, Dictadores y Dark Line. La entrada será libre y gratuita.

“Me siento muy feliz”, dijo hacia el final un satisfecho Javi Zacher por lo recorrido, por el disco lanzado y por lo que vendrá. “Cuando empiezo a escuchar maquetas que alguna vez fueron un sueño y que hoy día están en todas partes siento una paz. Esto era lo que siempre quise hacer. De chico me imaginaba a esta edad y quería saber si iba a seguir siendo rockero, si me iba a seguir gustando la música y me siento tan bien al ver que sí, que este amor es verdadero y que no se termina”, cerró.