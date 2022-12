ABC FM inicia la búsqueda de la “Canción del Año 2022″

Entre la variada programación de ABC FM 98.5, hay canciones nuevas que se destacaron. Y una de ellas será coronada el próximo 30 de diciembre como la “Canción del Año 2022″. Juan José Salerno, responsable de la musicalización de la emisora, brindó detalles acerca de cuáles son las 10 nominadas y de cuáles han sido los lanzamientos más destacados de este año que se va.

Lea más: Taylor Swift debutará como directora con su primer largometraje

“Son canciones muy pegadizas, a nivel país y a nivel global. Son éxitos que ranquean en los grandes charts de todo el mundo, en Billboard de los Estados Unidos y en el UK Chart de Inglaterra y de otros países del mundo que están consagrados como éxitos y están incluidas en nuestra programación diaria de ABC FM”, detalló Juan José Salerno, con respecto a las 10 canciones nominadas.

Recordó que en 2020, la ganadora fue “Blinding Lights”, del artista canadiense The Weeknd; y en el año 2021, la elegida fue “Cold Heart”, la colaboración que realizaron Elton John y Dua Lipa, con un remix de la agrupación australiana de música electrónica Pnau.

Este año, los nominados son: “As It Was”, de Harry Styles; “Break My Soul”, de Beyoncé; “My Universe”, de Coldplay y BTS; “Less Than Zero”, de The Weeknd; y “Never Gonna Not Dance Again”, de Pink. También están “Black Summer”, de Red Hot Chili Peppers; “Hold Me Closer”, de Elton John y Britney Spears; “Sunroof”, de Nicky Youre; “I Ain’t Worried”, de One Republic; y “I’m Good (Blue)”, del DJ David Guetta junto a Bebe Rexha.

El ganador de la “Canción del Año 2022″ se anunciará el próximo 30 de diciembre, durante el programa “Tarde o temprano” conducido por Letizia Medina y Diego Marini, de 9:00 a 12:00.

El público podrá sumar su voto al #Ranking985 a través de las redes sociales de la emisora @abcfm985 en Twitter, Instagram y Facebook. Y también a través del WhatsApp de la radio (0974) 985-985. Habrá interesantes premios.

“Invitamos a nuestra fiel audiencia a que emitan sus votos, cuál es la canción que más les gusta, cuál les parece la indicada para la Canción del Año y vamos a definirla el viernes 30 de diciembre”, expresó Salerno.

Año fructífero en nuevos lanzamientos musicales

El musicalizador de ABC FM 98.5 también sostuvo que este año fue “muy fructífero” en cuanto a lanzamientos musicales, luego de dos años en los que la industria musical también estuvo marcada por la pandemia. “Ahora volvieron a producir artistas que estaban un poco quietos, lanzaron buenas canciones y álbumes que toman su tiempo. Varios de estos nominados del Top 10 de ABC FM son canciones incluidas en álbumes nuevos”, añadió.

Recordó que generalmente los viernes se lanzan las novedades a nivel mundial y desde ABC FM están muy atentos. “Somos una radio de clásicos, de éxitos de siempre y también de las novedades que van saliendo, que las difundimos. Son canciones nuevas que serán futuros clásicos”, concluyó.