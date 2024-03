Ana Mena: “Siempre para un artista es bonito conectar con otros lugares”

“Siempre para un artista es bonito conectar con otros lugares y sacar tu música afuera, que la gente de otros países también empiece a descubrirte”, expresó Ana Mena, a través de una charla por Zoom para ABC. La cantante y actriz española, que con su música también ha logrado conquistar a Italia, se encuentra celebrando el éxito viral de su canción “Madrid City”.

“En España se ha convertido en una canción que nos está dando y nos sigue dando muy buenas noticias, nos las ha dado desde el día que salió. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz de que la gente la esté disfrutando mucho. Es una canción que está pensada y dirigida al club, a que la gente la baile, la salte o lo que quiera”, remarcó.

Destacó además que si bien el sencillo fue lanzado en septiembre pasado, fue a través de TikTok donde comenzó a hacerse viral. El pasado 1 de marzo también publicó un EP con tres versiones remix de esta canción que, según recordó, nació en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

Con ambos ya había trabajado en “LAS 12″, una canción que grabó junto a la mexicana Belinda y que forma parte de su segundo álbum “bellodrama”, publicado el año pasado. “Yo llegué al estudio diciendo ‘yo quiero hacer ‘LAS 12 2.0′ y ahí salió ‘Madrid City’, Salió súper rápido porque tocando el piano dimos con el drop y a partir de ahí comenzamos a desarrollarla”, detalló.

“La hicimos realmente en tres horas, cuatro, no más. Fue muy fácil. De estas veces que fluye, al igual que hay muchas veces que no fluye porque no tiene secretos. Al estudio se va pero no se sabe nunca lo que va a salir o lo que no va a salir”, añadió la cantante.

“Le tenía mucha confianza”

Afirmó que ese día estaban todos “muy motivados” y que cuando escuchó la canción hecha no lo podía creer. “Le tenía mucha confianza a esta canción. La sacamos en septiembre pero de repente se está haciendo viral en Tik Tok meses después, me sorprende pero también me tiene muy contenta. Y espero poder visitaros pronto”.

Con respecto a su faceta actoral, Ana Mena aseguró que hay algunos proyectos dando vuelta, pero que todavía no puede contar nada definitivo. “Yo canto desde siempre, mi sueño siempre fue hacer música y canto desde niña, pero desde muy niña también hacía películas y series de televisión. Entonces, cada cierto tiempo me pica el gusanillo y como que quiero volver a hacer algo y a tocar esa faceta”, remarcó.

En su filmografía se encuentran películas como “Viaje al cuarto de una madre” (2018), la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, entre otras. En “La piel que habito” (2011), la película de Pedro Almodóvar protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya, interpretó a la versión niña de Norma Legard.

“Yo era muy pequeña, tendría 13 años entonces. Y aún así con 13 años ya era consciente de la importancia de estar al lado de Pedro. Es algo como gigante ¿no?”, señaló Mena, con respecto a su trabajo con Almodóvar.

Comentó que recientemente volvió a encontrarse con el reconocido cineasta español durante una noche de copas en la casa de unos amigos en Madrid. “Nos volvimos a ver después de muchos años y estuvimos hablando un rato grande, la verdad es que siempre conmigo es súper cariñoso y es muy majo”, expresó.

Añadió que estuvieron rememorando aquel rodaje, al que la artista define como “una de las experiencias más locas e increíbles” que tuvo la suerte de vivir. “Ojalá poder repetir, sería increíble”. acotó.

Ana afirmó que esa faceta actoral también trata de tener siempre presente a la hora de trabajar en sus videoclips. Para el de “Madrid City”, la artista malagueña contó con la dirección de Quique Santamaría y en el mismo se la puede ver llegando de un boliche a una habitación con sus amigos, para luego irse a disfrutar de la noche madrileña.

Para la cantante, un paisaje definitivo de la capital española es La Gran Vía. Y que si bien en esta canción representa un espíritu más festivo, aseguró que a la hora de hacer canciones le inspiran las cosas que vive y que viven las personas que están a su alrededor.

“Intento ser lo más natural posible, lo más real posible, ser fiel a mis gustos siempre. Hay veces que aciertas y otras que no, pero ser fiel a lo que siento en ese momento y ponerle mi personalidad a todo lo que hago”, subrayó.

Finalmente agradeció el cariño que la gente le está dando a “Madrid City” y reafirmó sus ganas de poder llegar este año a Paraguay para presentar en vivo sus canciones. “Tengo muchas ganas de pasar por allí, de visitaros y de llevar un show en vivo, eso me encantaría. Así que espero que podamos anunciarlo muy pronto”, concluyó.