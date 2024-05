Louis Tomlinson en Paraguay: piden a fans no acampar en alrededores del Jockey Club

Louis Tomlinson, el artista británico que fue parte del grupo One Direction, volverá a presentarse en Paraguay el próximo martes 21 de mayo en el marco de su gira “Faith in the future”. La productora G5Pro emitió hoy un comunicado instando a las “louies” a no acampar en el Jockey Club o sus alrededores.