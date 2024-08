El rapero Drazer representa a Paraguay en la final sudamericana de Red Bull Batalla

“La preparación es más mental que otra cosa”, afirmó Drazer, el rapero paraguayo que este sábado competirá en la final sudamericana de la Red Bull Batalla, buscando su pase a la final internacional que se celebrará en Madrid el próximo 30 de noviembre. “Lo fundamental, lo primero de todo, es tener confianza en uno mismo y saber que los límites son mentales. El primer rival a vencer es uno mismo”, añadió.

Lea más: El Kuelgue celebra 20 años de diversión, humor y amor

El freestyler paraguayo, cuyo nombre real es Nicolás Cubilla, se enfrentará a otros freestylers de la región como el venezolano Chang, el uruguayo Spektro, el ecuatoriano Abel y el boliviano Minos. “Yo soy el único paraguayo acá. Se siente un peso pero también un orgullo muy, muy grande. Tengo el lujo de poder decir que represento a mi nación en una contienda tan importante como esta”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay se inscribe por primera vez en esta final sudamericana del certamen, desde el año 2008. De esta competencia han surgido reconocidos raperos como el argentino Wos, el español Arkano y el mexicano Aczino.

Drazer comentó que su pasión por el freestyle comenzó en el año 2013, cuando residía en Argentina, y fue justamente viendo una transmisión de Red Bull Batalla. “Rap llevo escuchando toda mi vida, desde que tengo uso de razón. En 2013 vi esta competencia, lo escuché por la tele porque allá lo transmitían y fue como ‘wow, yo quiero hacer eso, quiero intentar’. Desde ahí simplemente fue un no parar”, detalló.

En 2020, Drazer hizo su debut en la Red Bull Batalla y también se convirtió en un competidor regular en otras batallas de freestyle como El Quinto Escalón y la FMS Paraguay. “No me despegué de esto porque me dio voz, me dio vida, me da un motivo por el cual seguir adelante. Creo que día a día reafirmo y estoy muy seguro de la decisión que tomé”, añadió.

Remarcó que la lectura, la escritura, “culturizarse y adquirir mucha verba” son muy importantes para la formación del freestyler, de manera a poder improvisar más fluidamente en las competencias.

Drazer sostuvo que está con la expectativa “siempre arriba” para esta final y que está dispuesto a “dar lo mejor, salir y sudar en la cancha”. “Como experiencia sé que desde el principio hasta el final va a ser tremenda. Si gano, no sé que podría pasar, no me hice una idea todavía porque lo vivo paso a paso el proceso”, expresó.

Explicó que la competencia se desarrollará por llaves de 16 participantes, teniendo ocho enfrentamientos en la primera ronda, cuatro en la segunda ronda, luego las semifinales y la gran final. El certamen comenzará a las 20:00 (hora de Paraguay) y contará con la participación del DJ Verse.

El jurado estará conformado por Yoiker, Lancer, Dozer, mientras que Camila Valiente y Bresky tendrán a su cargo la cobertura del evento que se transmitirá en el canal de YouTube de Red Bull Batalla. Como host estará el uruguayo Clipper.