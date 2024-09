Gauchito Club y su participación en ReciclArte: “Las expectativas son enormes”

“Las expectativas son enormes”, afirmó Gabriel Nazar con respecto a esta presentación que harán el sábado a las 16:20 en el escenario del Anfiteatro “José Asunción Flores”. La banda ya había sido parte del festival ReciclArte en 2022, que se realizó en Asunción. “Nos encanta la iniciativa que tiene que ver con el medio ambiente y a la vez encontrarnos con muchos colegas que ya conocemos de otros festivales y de otros lugares”, expresó.

Lea más: Dante Spinetta: “Hay que disfrutar el proceso y bajar un poco la ansiedad de buscar resultado en todo”

Agregó que la primera vez que estuvieron en Paraguay les encantó la cultura y “la recepción de la gente fue excelente, así que contentísimos de volver”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gauchito Club presentó en junio pasado “Vulnerable”, su tercer álbum de estudio tras haber presentado “Guandanara” (2018) y “El camino de la libertad” (2021), este último conteniendo muchos de los singles que habían lanzado en pandemia.

“Nos debíamos un disco más conceptual, que es este ‘Vulnerable’, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar con tres bandas muy importantes como El Kuelgue, Muerdo y Bandalos Chinos, con esas colaboraciones que salieron antes. El disco nos está trayendo muchísimas alegrías”, remarcó.

En este sentido, Nazar agregó que el álbum que reúne diez canciones “se escucha muy bien, tiene canciones que nos encantan y está sonando muy bien en vivo, así que no podemos pedir más”.

Gauchito Club es una agrupación difícil de encasillar en un solo género musical y en sus canciones se combinan estilos muy diversos como el funk, el reggae, la cumbia, el rock, etc. Al respecto, el músico y cantante recordó que estaban trabajando en el concepto del show que ofrecerán el próximo 11 de octubre en el estadio Obras de Buenos Aires.

“No nos queremos encasillar ni en la puesta en escena, entonces todo termina siendo algo muy abierto. Pero a la vez es lo que somos, es lo que a la gente le gusta y, a la vez, hay muchos artistas en la historia de la música que son indescifrables como que ya cuando perseguiste una pista, automáticamente se fue a otro lugar”, expresó y recordó por ejemplo a David Bowie.

“Gauchito Club tiene esa sensación de indefinición que me encanta”, subrayó Gabriel, que integra la banda junto a su hermano Sasha Nazar (voz y guitarra), Julián Bermejo (guitarra y coros), Nahuel Quimey Chandia (percusión) y Ale Rezk (saxo).

Gabriel Nazar afirma que tanto escribir canciones como defenderlas en el escenario “tienen su costado vulnerable”.

“Al escribir canciones me pasa que hay una pausa más ¿no? Te podés tomarte esa pausa para saber hacia donde querés escribir lo que querés escribir, pero hay mucho puesto de uno en las letras, entonces hay vulnerabilidad”, expresó.

Añadió que el vivo “es como hacer un cover, si se quiere, de esa misma canción y lo vivís muy a través de la gente. Porque la gente está cantando la canción y ves esa gente llorando, exclamando. Es muy bonito y es otra forma de sentirte vulnerable”, refirió.

El artista señaló que uno de esos momentos de vulnerabilidad y cierto temor que vivió en el escenario se dio justamente cuando cantaron en nuestro país “La pibita”, que en parte de la letra dice “se está fumando un paraguayo”.

“Me acuerdo ver a toda la gente del ReciclArte levantar la mano y me quedó en la retina y en el corazón. Porque yo dije, a ver, ‘paraguayo’ es obviamente un porro de marihuana que de alguna manera está visto como el porro más barato de Centroamérica. Pero nosotros lo resignificamos obviamente para poder contar una situación, una historia que tiene que ver con una situación crítica de una chica, de tanta realidad que hay de eso”, comentó Nazar.

Agregó que en un momento se cuestionó si cómo tomaría el público paraguayo esa referencia. “Yo me acuerdo que le dije a los chicos ¿se tomarán mal los paraguayos? ¿cómo lo tomarán? Y fue hermoso, porque en vez de tomarlo mal como que la letra los exponía, lo resignificaron como un sello de ustedes. Me pareció algo muy genuino, me pareció algo muy fresco y que venía con esa intención, porque uno nunca sabe qué susceptibilidades puede herir”, remarcó.