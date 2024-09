La OSN indaga en las emociones con su concierto internacional

“Mi intención es relacionar las obras, de alguna manera, con este acto biológico que es el suspiro y sobre todo lo que denota el suspiro”, comenzó explicando José Ariel Ramírez, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional acerca del repertorio que presentarán esta noche.

En ese sentido, abrirán con “Sospiri” Op. 70, de Edward Elgar. “Es una pieza de 1914, de cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Es hermosa y llamativa, pero también lo que denota es el anhelo, la tristeza y la melancolía de lo que se iba a venir. Es una pieza breve para cuerdas, arpa inclusive, pero tiene gran fuerza y hasta un poco de oscuridad”, explicó.

Luego presentarán el Violín concerto, Op. 35, de Erich Wolfgang Korngold, en lo que será para la OSN un estreno. “Erich era un compositor fantástico. Fue maestro de John Williams y otros compositores que después se dedicaron a la música de película. Este concierto es un gran desafío, tiene tres movimientos y es súper virtuoso para la solista, como también para la orquesta y el director. Es para la OSN un honor incorporar al repertorio este tipo de obras porque nos desafía”, aseguró José Ariel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, sonará la Suite Nº 1 de la ópera “Carmen”, de Georges Bizet. “Es una pieza adaptada para el concierto, porque originalmente es una ópera. El día del concierto voy a explicar la razón de la relación con el suspiro, pero los temas que tratan en la ópera son pasiones humanas”, anticipó, dejando la invitación implícita al público.

La coronación de este concierto será tener a Pilar Policano como solista para la obra de Korngold. Ramírez contó que el año pasado ya la había dirigido, específicamente para el Concierto para violín, de Mendelssohn. “Ya sabía su historia y de su gran talento también, así que fue una invitación directa”, contó, destacando también que la madre de Pilar, Laura, vivió mucho tiempo en Paraguay, así que la oportunidad era aún más especial. “Hicimos todo el esfuerzo para que ella pueda estar en nuestra temporada internacional. Es un privilegio enorme”, reconoció el director.

Una historia de esfuerzo y juegos

“Para mí es un gustazo estar acá”, comenzó diciendo la joven Pilar, de 17 años recién cumplidos este mes. La violinista argentina se ha ganado, claramente por su capacidad, el título de prodigio. Pero ella está muy segura de que todo lo que le sucede es gracias a un esfuerzo que sabe combinarlo con diversión.

“La estoy pasando muy bien, nos divertimos mucho en los ensayos, es muy lindo el trabajo que se está haciendo acá, también estoy aprendiendo mucho en cuanto a el trabajo de la OSN y de la Fundación Florencia, que apoyó para que yo venga, entonces es realmente muy enriquecedor más allá de la música, lo recibo con mucha alegría”, expresó con una gran sonrisa, en concordancia con esa felicidad de la que habla.

Sobre su relación con la obra que interpretará, explicó que la conoce desde no hace mucho, y que si bien no es parte del repertorio más popular para violín, “es una pieza realmente preciosa”. “Es mágica, es básicamente música de película porque viene de ahí, entonces yo creo que es una muy buena pieza para invitar a un nuevo público que no está acostumbrado a escuchar música clásica. Toda la instrumentación, la parte de la orquesta, es realmente hermosa y la estuve aprendiendo. Sí es muy difícil pero a mí no me pareció así, o sea sí hay muchísimo trabajo detrás, pero dentro de eso todo fue con mucho disfrute”, indicó.

Sobre ese esfuerzo, reconoció que “es un trabajo de todos los días, no es solamente un ratito, son los siete días de la semana, feriados también; es mucho tiempo que uno le dedica, pero realmente vale la pena al final. Mucha gente cree que porque hay talento es todo algo natural, que se omite ese trabajo, pero la verdad que no. Uno puede tener facilidad para algo pero el trabajo de uno es desarrollar eso”, dijo con mucha seguridad.

Pilar actualmente reside en Viena con toda su familia, porque fue seleccionada para estudiar como parte del prestigioso Perlman Music Program. Pensando en lo que la llevó a ese lugar, recordó su madre, que la acompañó durante la nota, que Pilar de niña “pronto” ya estaba tocando sobre un escenario. Es que su madre también es directora de orquesta y la recibió como parte de su orquesta escuela, pero como parte de un proceso muy natural.

“Para mí era un juego más, tenía mis amigos de la orquesta, nuestros propios juegos y eso era lindo, para mí fue importante en esa época entender que la música era para disfrutarla, no era algo que tenía que estudiar tanto tiempo porque era una niña. Pero luego fue un gran cambio ir a otro país, pero siempre lo veo todo como un gran juego. Yo me acerqué al instrumento y cada paso fue natural”, confirmó.

Oportunidades afuera

Ambos, tanto la violinista como el director entienden que formarse en el exterior siempre abre la puerta hacia nuevos mundos. “La música es una carrera de toda la vida, cada experiencia y contacto con el sonido es un momento de aprendizaje. A los que nos gusta la música nos llena de satisfacción. Siempre salir del país enriquece muchísimo”, expresó el director.

En tanto, Pilar recordó que cuando le llegó esa oportunidad estaba muy contenta pero, entre risas, dijo que la verdadera pregunta era qué significó para sus padres. “Porque era mover a toda una familia a empezar de cero, porque no hablábamos alemán, en un lugar totalmente distinto, cultura distinta. Pero es un lugar muy cultural, puedo escuchar conciertos de grandes músicos y así uno aprende muchísimo. Uno debe abrir su mente y termina siendo totalmente enriquecedor”, remarcó.

Finalmente, ambos invitaron a que sean también parte de esta noche única tanto para Pilar como para la OSN, ya que se presentarán varios condimentos maravillosos. “Quisiera recordar que la OSN en cada uno de sus conciertos ofrece un menú distinto y que son oportunidades maravillosas de disfrutar y aprender, para mí la música no es solamente entretenimiento sino es una gran oportunidad de aprendizaje. Está a disposición de cualquier persona y eso es muy importante porque es una manera de vencer los prejuicios porque pensamos que la música académica es solo para cierto tipo de personas o clases sociales, en realidad la OSN es de todos los paraguayos”, afirmó Ramírez.

En tanto, Pilar reiteró el disfrute de estos días de ensayo y dijo que ojalá la gente también pueda sentir eso. “Para mí es súper lindo debutar en Paraguay, como dije con tanto viaje aprendo mucho, venir por primera vez aquí aunque ya aprendí bastante por lo que me cuenta mamá, es algo realmente muy especial”, cerró.