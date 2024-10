Autopsia de Liam Payne confirma que murió a causa de la caída desde un tercer piso

Decenas de fans de Payne se congregaron el miércoles apenas conocida la noticia de su muerte afuera del hotel CasaSur en el barrio de Palermo donde se produjo el hecho y algunos permanecieron allí hasta la madrugada. “Descansa en paz” o “me acompañaste siempre”, decían algunos carteles que colocaron en el lugar, junto con flores.

Lea más: Artistas expresan su conmoción por la muerte de Liam Payne

Payne, de 31 años, murió el miércoles poco después de las 17:00 de Argentina, al caer desde el balcón de su habitación a un patio trasero del hotel de la capital del país vecino. Antes, empleados del hotel habían solicitado ayuda urgente al servicio de emergencias por un huésped que estaba “sobrepasado de droga y alcohol” y del que temían “haga algo que ponga en riesgo su vida”, según la grabación de pedido de auxilio que se filtró a la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La justicia argentina inició una investigación bajo la carátula “muerte dudosa”, consignó la fiscalía a cargo. “Todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, dijo el comunicado.

Por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones, “se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”, agregó. El cuerpo presentaba “politraumatismos, hemorragia interna y externa” según el reporte que consignó 25 lesiones.

La familia expresó este jueves en un comunicado estar devastada por la noticia. “Liam vivirá siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, dijeron y reclamaron intimidad “en este terrible momento”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, a través de su portavoz les ha expresado el jueves sus “sinceras condolencias”. “One Direction ha sido una de los más grandes grupos de la historia y su música ha tenido un impacto enorme en millones de fans”, subrayó el portavoz. Se esperaba que tres trabajadores del hotel y dos mujeres que estuvieron en la habitación con el músico presten testimonio para esclarecer lo sucedido, pero se retiraron antes del hecho, según precisó la fiscalía.

Conmoción y tristeza

Algunos “directioners”, como se conoce a sus fans, convocaron en redes sociales a congregarse en la tarde del jueves en torno del simbólico Obelisco de Buenos Aires “para despedirlo”. “Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos”, dijo la noche del miércoles Lena Duek, de 21 años.

Frente al hotel, la joven cantaba la canción “What Makes You Beautiful”, de One Direction, recordando a la banda que la acompañó durante su adolescencia. “Estoy más en shock que cualquier cosa. Me parece muy raro y fuerte que haya pasado acá”, dijo a la AFP Catalina Gelos, de 22 años y fan de One Direction desde los 14.

Payne tenía “lesiones gravísimas” producto de su caída y “no hubo posibilidad de reanimación”, dijo el miércoles el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti. Cayó desde una altura “de alrededor de 13 o 14 metros”, precisó.

El diario local Clarín publicó fotos atribuidas al interior de la habitación ocupada por Payne, en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio y un encendedor, además de una televisión con la pantalla rota. La fiscalía dio cuenta de que los policías “hallaron en el interior de la habitación sustancias que a simple vista -y a la espera de la confirmación de las pericias- se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados”.

El 2 de octubre, Payne había asistido a un concierto de su excompañero de agrupación Niall Horan en Buenos Aires.

Banda sensación

La banda sensación One Direction surgió en 2010 cuando los entonces adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron en el concurso de la televisión británica “The X Factor”.

En 2016, el grupo anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría. Payne anunció que trabajaba en un álbum en solitario ese mismo año, siguiendo los pasos de otros miembros de la agrupación. El sencillo de Payne “Strip that Down” alcanzó el número tres en las listas en Reino Unido y el 10 en el listado de Billboard en Estados Unidos. En 2019, lanzó su álbum “LP1″.

Nacido el 29 de agosto de 1993, estuvo en “The X Factor” dos veces solo antes de obtener junto a la banda un tercer puesto que catapultó su carrera. Tuvo varios créditos como compositor en el catálogo de One Direction.

En el pico de su fama, la banda se convirtió en uno de los shows en vivo más taquilleros. En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo. El año pasado, reveló que trabajaba en un segundo álbum y lanzó un sencillo en marzo de 2024.