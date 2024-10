Dúo Mapas regresa para seguir “tejiendo vínculos genuinos y que tengan corazón”

Pamela Merchan (bajo, voz y danza) y Mateo Martino (vientos andinos, voz, programaciones y set lives) viven atravesados por el amor que les despiertan las canciones y todo lo que pueden decir, generar y hacer sentir con ellas. Así, desde la concepción del dúo en pandemia, van dibujando su propia cartografía sonora, en tanto su arte les va llevando a descubrir nuevos territorios tanto físicos como emocionales.

Lea más: No Te Va Gustar celebra un camino construido con canciones que emocionan

Ellos ya se habían presentado en marzo de este año en Jazz Cube, luego volvieron en agosto de este 2024 a ser parte del Cranea Música y ahora retornan como consagrando el poder de esas verdaderas redes que se tejen físicamente, a partir del cariño y la admiración que también generan en el intercambio artístico, algo que ellos saben muy bien cómo vivenciar, dado que ambos son gestores culturales, así como también docentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Viendo pasar tantas cosas maravillosas frente a sus ojos, Pamela y Mateo se sientan un rato a conversar con ABC para recordar también un poco, cómo lo que sucedía en sus hogares les fue configurando el camino hacia un sueño que quizás ni sabían que empezaría a materializarse a partir del amor genuino hacia la música. Y es desde la casa donde uno inicia su formación emocional, sobre todo, por lo que la presencia de la música fue fundamental en los pasos que fueron dando.

“Siempre decimos que en nuestras casas siempre se escuchaba mucha música latinoamericana”, dijo Pame, quien cuenta que su papá es músico, por lo que indefectiblemente vivía rodeada de ensayos. Junto con su hermana menor veían esta motivación y enseguida eligieron caminos. “Yo empecé cantando y tocando el piano, después me pasé al bajo, mi hermana es baterista. Siempre estuvimos muy acompañadas a tomar clases y cantábamos con mi papá también”, añadió.

Por su parte, Mateo aclaró que en su familia no había quien se dedicara a la música, pero de todos modos ella aparecía en sus diferentes formas, como a través de su guitarrita Clinclina, a la que llevaba a todos lados. También las fotos con su abuela o bisabuela delatan su curiosidad por una batería construida por su padre, a partir de unos tachos. “La música desde que era muy pequeño me generó una curiosidad y un llamado muy fuerte”, confesó el músico quien luego estudió guitarra, trompeta, percusión, saxo y flauta traversa, hasta que llegó el click cuando se metió “al mundo de los aerófonos andinos y las flautas de Sudamérica”.

Posteriormente empezó a descubrir el audio digital, sintetizadores, “y cómo construir sonidos a partir de esa otra lógica que es mucho más contemporánea y todo eso es el resultado de Dúo Mapas, de la simbiosis de estas dos historias personales y musicales que se van encontrando para compartir este proyecto”, confirmó.

-Si bien cada uno estaba en un punto de su vida personal y artística ¿cómo empezaron a dibujar las búsquedas de Dúo Mapas sin dejar de lado la búsqueda de cada uno?

-Mateo: fue un proceso de coincidencia con elecciones de compartir la vida y compartir el camino, aparte de compartir el proyecto musical, entonces todo eso fue como retroalimentando. Aparte, hay muchas construcciones que se van haciendo en el mismo andar y en el mismo camino. Dúo Mapas es un espacio donde depositamos las búsquedas creativas de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que conforman el equipo, entonces esta cuestión de la sonoridad más digital para mí es una curiosidad que antes no lo tenía investigado. Dúo Mapas me posibilitó desarrollarme creativamente en ese espacio. También fue un vehículo para depositar todo ese proceso creativo de Pame y la curiosidad del movimiento, el cuerpo, el baile. Intentamos ser muy respetuosos y darnos espacios para que las distintas búsquedas creativas de cada uno tengan lugar en el proyecto.

-Pame: también nos pasó que Dúo Mapas nos agarró en pandemia, fue un momento que le pudimos dedicar mucho tiempo a desarrollar la propuesta, teníamos 3 días fijos a la semana para ensayar, aunque estábamos conviviendo con todo lo que estaba sucediendo. Empezamos a meterle mucha energía al proyecto y fue creciendo, hicimos que sea nuestra prioridad.

-Algo clave que noto en este proyecto es la importancia de escuchar al otro, escuchar lo que necesita y quiere.

-Pame: sí, y no es fácil también porque muchas veces uno cree que está siendo claro en la comunicación o que uno tiene claras sus propias ideas y a veces no es tan así, entonces hay que volver sobre determinados procesos, charlas, qué está buscando cada uno, para dónde nos gustaría ir, hacemos también reuniones de evaluación después de cada año, tenemos una planificación anual y más a largo plazo, entonces hacemos un balance.

-Mateo: pienso que cada proyecto con su cantidad de integrantes tiene sus pro y sus contras, sus beneficios, cosas increíbles, pero ser un dúo también tiene esa posibilidad de que la comunicación es con feedback casi que por inercia.

-Eso espontáneamente se traduce también en lo que hacen con su música.

-Mateo: sí y en la propuesta y en la escena con todo lo más performático, lo más escénico que tiene la propuesta, está bueno que se vea.

-Pame: de repente uno metido en el proyecto por ahí hay cosas que no está tan atento y está buena esa devolución.

-Y en general ¿cómo es atravesar este presente a veces muy demandante en cuanto a la industria musical?

-Pame: es un desafío grande, como encontrar un punto medio en el que uno pueda ser honesto con su propuesta y también estar atento a las demandas que pone el afuera, el sistema y lo que uno necesita también para moverse. Igual es una búsqueda constante, intentamos ser lo más sinceros que podamos en concordancia con las canciones, como la importancia del cuidado del monte que es algo que tenemos muy presente en las letras, el cuidado del otro también. Pero igual nos interpelan cosas como esto de incluir a las nuevas tecnologías. Pero es como una búsqueda constante de encontrar un equilibrio, en poder meterse un poco para adentro, sin dejar de estar presente en la escena.

-Mateo: igual nuestras mayores trincheras o lugares de refugio y de tratar de no negociar las búsquedas personales está en eso, en nuestras búsquedas creativas. Ahí entra esto: lo corporal, lo escénico, los aerófonos andinos, como una cuestión que atraviesa nuestra vida y nuestra sonoridad, y el otro rincón que tiene que ver con ese primer impulso de la creatividad para este proyecto que son las canciones. En ese momento de soledad, de escritura y de creación, todo el tiempo intentamos que sea genuino y que sea un encuentro con esa creatividad en su estado más puro si se quiere. Después de ahí sí empezamos a pensar un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo vestir las canciones, trabajarlas y producirlas.

-Al final lo que ustedes hacen, genera que las canciones viajen y los empiece a conectar.

-Mateo: es cierto que la música viaja mucho más rápido que lo que uno puede viajar y las canciones comunican y llegan a lugares, así que estamos muy agradecidos y a todo lo que este proyecto nos trae porque nos abre puertas y nos genera un montón de posibilidades.

-Pame: sumado a eso nosotros somos muy gestores, estamos muy activos en todas las partes del desarrollo, eso también es como otro envión a lo que las canciones de por sí nos impulsan.

-Además en tanto uno gestiona va encontrando a esa gente que vibra en concordancia a tus deseos.

-Pame: también estamos tocando bastante y sentimos que con el show en vivo hay algo que termina de conectar eso que decís, porque a lo mejor uno puede escuchar una canción y le puede gustar o no pero después en el vivo hay algo que es muy fuerte, después del show hay algo que cambia hasta en la mirada de las personas, arma una conexión muy fuerte, que es por lo cual vamos a ver un show.

-Mateo: esto que decías de las redes, los dos sentimos como un gran regalo esta posibilidad de ser un proyecto en movimiento, que viaja y que se considera viajero por todos los aprendizajes que nos da el estar en movimiento. Nos genera conocer nuevas personas, nuevas maneras de ver el mundo, nuevos acentos, maneras de hablar, nuevas palabras para nombrar las cosas y eso repercute en la identidad de la propuesta, sin dudas, y en nosotros como personas. Eso es increíble y es un tesoro hermoso ir construyendo redes.

-¿Y las canciones se van reconfigurando todo el tiempo, en tanto se presentan en diferentes lugares y con diferentes sets?

-Mateo: sí, tiene que ver con esto que decía Pame de cómo pensamos la propuesta del dúo y la gestión, la verdad que intentamos que en Dúo Mapas estén no solo nuestras búsquedas creativas, sino también poder poner las cuestiones que tienen que ver con nuestras trayectorias personales y profesionales adentro del proyecto. También somos docentes y hemos trabajado muchos años vinculados a procesos de enseñanzas, entonces Dúo Mapas viaja con sus shows y también con talleres, también tenemos una gran admiración por esa intimidad que generan los conciertos acústicos a guitarra y voz.

-Pamela: también muy vinculados con la lucha de los derechos de los músicos y las músicas, del género, como que venimos desde esa parte más activa o de artivista si se quiere que nos ha llevado a vincularnos con esta otra parte también.

-Como dijeron no solo se dedican a la música sino a todos los procesos alrededor desde docencia, gestión cultural, ambos tienen un diplomado en políticas culturales, si bien no es obligatorio que todos los músicos sean así, ¿a ustedes cómo les sirve este involucramiento desde todas las aristas y cómo influye eso en su visión de hacer música?

-Pamela: siento que tenemos mucha consciencia de todo lo que conlleva estar en la música, hacer música, gestionar un proyecto, vincularse con otros proyectos desde el lugar que uno se vincula también. Sí es cierto que la trayectoria que cada uno va trayendo va formando la identidad de una propuesta. Pero siento que sí, eso nos hace ser más conscientes a la hora de pensar en todo lo que falta a la hora de generar un proyecto, sacar una canción, estudiar uno en la casa, todo el proyecto tanto en lo creativo como en la comunicación de eso y cómo mover después eso.

-Mateo: siempre charlamos que realmente el corazón de nuestras elecciones está en la música, en estar varias horas soplando, buscando el sonido que uno quiere, o estar cantando y eligiendo la palabra justa para decir algo, pero muchas veces charlamos que los institutos de formación musical enseñan y profundizan mucho en eso que es claramente en lo que hay que trabajar, pero muchos músicos y músicas salimos al mundo sabiendo ejecutar un instrumento, tocar, ponerle corazón, crear canciones, pero sin tener idea cómo gestionar nuestro trabajo. Todas esas cuestiones nos han dado curiosidad, experiencia.

-Ya que están involucrados con las políticas culturales, desde ese lado ¿cómo sienten este panorama de lo que ocurre principalmente en su país, de los recortes que hay?

-Pame: estamos preocupados, está difícil en general la situación y para la cultura en particular también, es muy complejo, sentimos que salir un poco del país te hace ver también las cosas con otra lente, ver que en otros lugares las cosas son diferentes y que la cultura tiene un valor realmente importante, que hay países que apoyan a sus artistas, que en otros lugares pasan otras cosas. Te hace mantener esa esperanza de decir: podemos volver a tener apoyo en nuestro propio país, en algún momento, aunque no veamos muy claro cómo va a ser eso.

-Mateo: la otra es seguir alimentando ese primer vínculo, esa primera llama, ese fueguito que nos mantiene en la escena que son las redes dentro de la autogestión, entonces seguir encontrándose con otros músicos, teatreros, pintores, seguir construyendo la escena desde lo que nos moviliza.

Con eso no quiero decir que nosotros no estamos de acuerdo con que tengan que haber políticas culturales, al contrario, realmente creemos que tienen que haber políticas culturales y políticas públicas que acompañen este desarrollo de las escenas locales y autogestivas, pero también en ciertos momentos de la historia está bueno volver a ese encuentro chiquito y cercano donde realmente se construye la cultura y la historia de nuestros pueblos desde siempre. Ese es el motor también donde se crean canciones, obras, escenas, así que hay que seguir alimentando eso y no olvidarse de ir a ver la banda de tu amigo, una obra que se acaba de estrenar, de estar acompañando esos procesos, nos parece importante en momentos y en contextos como el actual.

-Sabiendo que ambos son docentes ¿qué tan importante sería ver el arte como materia primordial desde la educación primaria, al igual que otras como las ciencias o las matemáticas?

-Mateo: hay muchísima gente que habla de eso y de la importancia del arte dentro de la educación, de la malla curricular, muchos autores. Hay uno que leí y me gusta mucho que se llama Elliot W. Eisner, hablaba de que el arte ofrece otros modos de representación del mundo y básicamente eso para las infancias. para los procesos formativos y de educación es como otro lente con el cual ver el mundo. Es saber que puedo conocer sobre el árbol que tengo acá desde las ciencias naturales, la biología, la física, la química, pero puedo tener otra lectura y otra manera de entender qué me genera ese árbol, qué pasa con ese árbol, cómo ese árbol en el contexto se interrelaciona conmigo. En ese sentido estamos necesitando mirar este mundo desde otros lados que no sean solo desde la ciencia, desde la economía, desde la ganancia, el arte es algo que necesitamos cada vez más presente en estos procesos, y no suplantando otros procesos sino complementando una formación integral.

-Finalmente y a la espera de su llegada ¿qué tanto les emociona retornar viendo el fruto de su trabajo y del tejido de esas redes de las que hablamos?

-Mateo: nos pareció un gran tesoro poder conocer Paraguay por la calidez de la gente, por las amistades y las redes que hemos ido tejiendo. La última vez conocimos no solo Asunción sino también Areguá. El Cántaro, una experiencia increíble.

-Pamela: pasa con Paraguay que lo sentimos muy cercano, como una casa, países muy hermanos, sentimos que hay un montón de cosas ahí, hay algo en la ciudad que nos hace acordar a dónde vivimos nosotros entonces es algo re lindo, volver a Asunción es como decir: “estamos llegando a casa”. Es una sensación muy bonita.

Volver nos genera esto que decimos, de poder vincularnos con este territorio nuevo, tan bonito, tan vecino, ir descubriendo también un montón de cosas culturales, lo que decía Mateo de ir adquiriendo palabras nuevas, ver la importancia del guaraní, un montón de cosas que están súper vivas que nos dan mucha curiosidad, de volver a estar, de comer chipa, cosas que nos parecen valiosas y sabemos que somos afortunados. También saber que al volver tenés gente querida, que te está esperando, y las ganas de seguir conociendo gente.

-Mateo: en ese caso muy agradecidos con Lucero Sarambí, con quien vamos a estar compartiendo este jueves en Táva. A ella la conocimos dentro del Cranea Música y Mujeres Haciendo Eco y fue re lindo porque nos enamoramos mutuamente una propuesta de la otra, escuchando sus canciones, ella también se acercó después a decir que le gustó mucho nuestra propuesta, así que fue como un encuentro súper espontáneo y genuino pero que cayó por su propio peso que al volver se haga una invitación para compartir. Así que el agradecimiento con Lucero y Stefy también que es parte del equipo, es enorme.

-Pame: también gracias a Lucas Toriño que nos ayudó a organizar la primera fecha con los Purahéi Soul y un montón de cosas muy bonitas. Son personas que van confiando en el proyecto, en esto seguir tejiendo vínculos genuinos y que tengan corazón.