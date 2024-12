Canciones de Navidad para escuchar mientras armás el arbolito y el pesebre

El árbol de Navidad, con sus luces y adornos, simboliza la esperanza y la renovación, mientras que el pesebre recuerda el nacimiento de Jesús en Belén, un mensaje central para los cristianos. Estas actividades suelen realizarse en familia, convirtiéndose en momentos de reflexión y alegría compartida. Es común que abuelos, padres y niños participen juntos, aportando su toque personal a la decoración.

La temporada navideña también es una oportunidad para disfrutar de la música que acompaña este periodo. Aunque los villancicos clásicos son infaltables, existen otras canciones inspiradas en la Navidad que también embellecen el ambiente y nos conectan con el espíritu de estas fiestas.

Lea más: ¿Hasta cuándo brilla la Navidad del Este? Descubre los espectáculos previstos

En inglés: canciones de Navidad para escuchar mientras armás el arbolito

Te dejamos una lista de canciones en inglés para escuchar mientras sacar los adornos y ponés mano a la obra para armar el árbol de Navidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

The Beach Boys - Little Saint Nick

“Little Saint Nick” de The Beach Boys es una alegre y festiva canción navideña lanzada en 1963. Inspirada en el característico sonido surf rock de la banda, la canción relata una historia divertida y original sobre el trineo de Santa Claus, comparándolo con un veloz coche deportivo.

Bobby Helms -Jingle Bell Rock

“Jingle Bell Rock” de Bobby Helms es un icónico tema navideño que combina la energía del rock and roll con la magia de las fiestas. Lanzada en 1957, la canción reinventó los villancicos tradicionales con un ritmo pegajoso y letras que evocan la diversión de la Navidad. Habla de celebrar la temporada con música, baile y alegría, creando una atmósfera festiva ideal para reuniones familiares y encuentros con amigos.

Bing Crosby - White Christmas

“White Christmas” de Bing Crosby es una de las canciones navideñas más icónicas de todos los tiempos. Lanzada en 1942, fue escrita por Irving Berlin y se presentó en la película Holiday Inn. Desde entonces, la canción se ha convertido en un elemento básico de la música navideña, con la suave voz de barítono de Crosby ofreciendo una interpretación nostálgica y sentida.

Frank Sinatra - Have Yourself A Merry Little Christmas

“Have Yourself a Merry Little Christmas” es una canción navideña clásica interpretada por Frank Sinatra, que fue introducida por primera vez en 1944 en la película Meet Me in St. Louis, cantada por Judy Garland. Sin embargo, la versión de Sinatra, lanzada en 1948, se convirtió en una de las interpretaciones más icónicas de la canción. Escrita por Hugh Martin y Ralph Blane, la canción inicialmente estaba destinada a ser una melodía melancólica, pero luego fue reescrita para tener un tono más esperanzador y alegre.

Coldplay - Christmas Lights

“Christmas Lights” es una canción navideña de Coldplay, lanzada en 2010 como parte de un sencillo de Navidad. A diferencia de las típicas canciones festivas, esta canción tiene un tono melancólico y reflexivo, explorando temas de soledad, esperanza y el deseo de estar con seres queridos durante las fiestas. La letra habla sobre la tristeza de no poder estar con alguien importante en Navidad, pero también transmite un mensaje de esperanza y la idea de que la temporada navideña puede traer consuelo y luz, incluso en los momentos difíciles.

Lea más: Hogar Guadalupe ofrece canastas navideñas para solventar gastos de infraestructura

En castellano: canciones de Navidad para escuchar mientras armás el arbolito

Luis Miguel - Noche de Paz

Noche de Paz (Silent Night) es una de las canciones navideñas más emblemáticas interpretadas por Luis Miguel. En su álbum Navidad de 2006, el cantante mexicano le dio su estilo único a este clásico, convirtiéndolo en una versión suave, emotiva y llena de la calidez que caracteriza su voz. La canción original, Silent Night, fue escrita en 1818 por Franz Xaver Gruber, con letras de Joseph Mohr, y se ha traducido a múltiples idiomas y ha sido interpretada por innumerables artistas alrededor del mundo.

Elvis Crespo - El Burrito Sabanero

El Burrito Sabanero es una canción tradicional venezolana, un himno navideño en América Latina, especialmente durante la época de Navidad. Aunque originalmente fue escrita y popularizada por el músico venezolano Hugo Blanco en 1972, la versión de Elvis Crespo, lanzada en 1998, le dio un toque único de salsa y merengue, que la convirtió en un éxito a nivel internacional.

David Bisbal - Todo Es Posible En Navidad

“Todo Es Posible en Navidad” es una canción navideña interpretada por David Bisbal, lanzada en 2006. Esta canción tiene un mensaje optimista y esperanzador, capturando el espíritu de la Navidad. A través de sus letras, Bisbal transmite la idea de que en esta época del año, todo parece posible, desde los deseos más simples hasta los sueños más grandes, resaltando los valores de amor, generosidad, paz y alegría propios de la Navidad.

Raphael_ La canción del tamborilero

“La Canción del Tamborilero” (también conocida como The Little Drummer Boy) es una de las canciones navideñas más emblemáticas interpretadas por Raphael. La versión de Raphael, lanzada en 1969, es una de las más populares, con su característico estilo dramático y su poderosa voz.

La canción cuenta la historia de un niño pobre que, al enterarse del nacimiento del Niño Jesús, decide ofrecer su talento como tamborilero. A pesar de no tener nada material para dar, el niño se siente impulsado a tocar su tambor en señal de respeto y adoración.

Silvio Rodríguez & Jose Feliciano - Canción de Navidad

“Canción de Navidad” es una emotiva colaboración entre Silvio Rodríguez, el reconocido cantautor cubano, y José Feliciano, el famoso cantante y guitarrista puertorriqueño. La canción fue lanzada en 1989, y tiene un estilo único que fusiona la poesía y las tradiciones latinoamericanas con el espíritu de la Navidad.

La letra de “Canción de Navidad” es una reflexión sobre el verdadero significado de la Navidad, más allá del consumismo y la celebración materialista. Con las voces de Rodríguez y Feliciano, la canción transmite un mensaje de esperanza, amor y unidad, invitando a la reflexión sobre los valores humanos esenciales como la paz, la solidaridad y la convivencia.

Canciones de Navidad de Paraguay para escuchar mientras armá el pesebre

Iván Zavala - Dos trocitos de madera

“Dos Trocitos de Madera” es una emotiva canción navideña interpretada por Iván Zavala, destacado cantante y compositor paraguayo. Con un toque cálido y nostálgico, la canción celebra los aspectos más humanos y auténticos de la Navidad, evocando momentos que trascienden lo material y se centran en el amor, la solidaridad y el espíritu de unión característicos de estas fiestas. A través de su interpretación, Zavala resalta las tradiciones y valores propios de Paraguay, creando una atmósfera que conecta profundamente con quienes viven esta época del año desde una perspectiva más emocional y cultural.

Purahéi Soul - Navidad del Paraguay

“Navidad del Paraguay” es una canción interpretada por Purahéi Soul, un grupo musical paraguayo que fusiona la música tradicional con estilos contemporáneos. Esta canción es una celebración de la Navidad desde una perspectiva profundamente vinculada a las tradiciones y la identidad cultural de Paraguay.

La canción destaca los sonidos autóctonos del país, mezclando instrumentos típicos como el arpa, la guitarra y el acordeón con un estilo fresco y moderno.

Melissa Hicks ft. Rolando Cristaldo (TEKOVE) - Navidad y Año Nuevo

“Navidad y Año Nuevo” es una canción interpretada por Melissa Hicks junto al músico Rolando Cristaldo (de TEKOVE), un grupo que fusiona ritmos tradicionales paraguayos con influencias modernas. Esta colaboración celebra la temporada navideña y de Año Nuevo, destacando los valores de unión, esperanza y renovación que caracterizan estas festividades.

Con la cálida y emotiva voz de Melissa Hicks y la impecable musicalidad de Cristaldo, la canción transmite el espíritu de la Navidad y el Año Nuevo desde una perspectiva profundamente paraguaya.

Berta Rojas & Camerata Miranda: “Navidad del Paraguay”

“Navidad del Paraguay” es una emotiva pieza interpretada por la talentosa guitarrista Berta Rojas y la Camerata Miranda, un conjunto musical que se caracteriza por su estilo único al fusionar la música clásica con los sonidos tradicionales de Paraguay. Esta canción, en su versión instrumental, es un homenaje a las tradiciones navideñas del país, celebrando la riqueza cultural y el espíritu festivo de la Navidad paraguaya.

Néstor Ló y Los Caminantes - Faltan 5 pa’ las 12

“Faltan 5 pa’ las 12″ es una emotiva interpretación de Nestor Ló y Los Caminantes, una agrupación que rescata los sonidos tradicionales de la música latinoamericana. Esta canción, originalmente popularizada por Néstor Zavarce, es un clásico de las festividades de fin de año y evoca la nostalgia y la emoción de despedir el año viejo mientras se espera la llegada del nuevo.