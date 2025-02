Roberta Flack, la voz de “Killing me softly with his song”, muere a los 88 años

Roberta Flack falleció en la mañana de este lunes, a los 88 años de edad, por causas que no fueron especificadas. A través de un comunicado, remitido por su portavoz a varios medios, se detalló que la artista estadounidense “murió pacíficamente rodeada por su familia”. “Roberta rompió los límites, así como varios récords. También fue una orgullosa educadora”, señala el comunicado.

La cantante nació en Black Mountain, Carolina del Norte, el 10 de febrero de 1937. Desde muy pequeña se introdujo en la música, a través de su madre quien era organista del coro de una iglesia. A los 9 años comenzó a estudiar piano y con 15 años obtuvo una beca para estudiar música en la Howard University.

En el año 1971 logró un gran reconocimiento cuando su versión de “The First Time Ever I Saw Your Face”, fue incluida por Clint Eastwood en la banda sonora de su ópera prima como director “Obsesión mortal” (Play Misty for Me).

A este éxito le siguió “Killing Me Softly with His Song”, publicada en 1973, y que se convirtió en el principal hit de su carrera. Esta canción, junto a “The First Time Ever I Saw Your Face” le otorgaron el Grammy a Grabación del Año de forma consecutiva.