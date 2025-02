Giusseppe: “Quiero llegar a ser ese artista que la gente siente como un lugar feliz”

El EP cuenta con tres obras que ya se pueden escuchar en plataformas digitales, todas producidas por el reconocido músico paraguayo Marcelo Soler, quien también tocó la batería y participó de la composición. Se sumaron también Chino Corvalán en el bajo, Rodrigo Quintás en teclados, José Duarte en guitarras, Flor Giménez en coros y violines, Pili Fernández y Rama Molina en guitarras, estos dos últimos desde Argentina.

Este es solo la punta de lanza para la carrera de Giusseppe, quien se destaca por la profundidad de su voz en estas canciones que contaron también con el trabajo de Carlos Dentice en mezcla y Ricardo Zucarelli en la masterización.

Pero el arte no es ajeno para Giusseppe Luraschi, quien abrazó la danza, el canto y el teatro desde muy pequeño, teniendo incluso su paso destacado por el programa Pequeños Gigantes, pues llegó hasta la final. El músico afirmó en ese sentido, que la influencia de sus padres fue fundamental para decantarse por esta carrera.

“Mi papá es cantante y mi mamá, aparte de todo lo que estudió de medicina, también es profesora de declamación. Siempre me impulsaron a expresarme con todas las herramientas posibles”, contó a ABC, detallando sus recuerdos de cuando tenía como dos años, cuando empezó a demostrar interés por la música “cantando todo lo que me pasaba escuchando en la radio del auto de mi papá, según lo que me cuentan”.

Al respecto, lo influyeron artistas de diferentes visiones musicales, desde Chayanne hasta David Bisbal al comienzo, también por la danza. “Más tarde en mi adolescencia fue donde encontré mi afinidad por los estilos retro, jazz, soul y pop, donde tengo como referentes a Brandy, Michael Jackson, Beyoncé, Stevie Wonder, entre otros”, mencionó.

Pero a la hora de empezar a gestar el EP, sorprendentemente primero se fue por caminos más pop/trap. Pero de repente, eso cambió cuando empezaron a trabajar en el segundo tema y el que da nombre al EP. “Marcelo me demostró que me podía soltar más, darle más intensidad a lo que estábamos haciendo y me enseñó miles de cuestiones técnicas de música, que son cosas que yo adoro aprender”, dijo.

“Gracias a él todo dio una vuelta de 180 grados que ni yo podía creer. Desde ahí fuimos dándole vuelta a nuestro primer tema (Say My Name) y pudimos encontrar un sonido que sería el enfoque del EP. Diría que la inspiración del EP se basa en los grandes del R&B y soul: D’Angelo, Stevie Wonder, Prince, Jazmine Sullivan y Brandy”, reconoció.

Además, este recorrido le llevó a trabajar con personas a quienes terminó admirando por la calidad humana. “La experiencia de trabajar y conocer a cada persona que es parte de esto es algo que nunca voy a olvidar, ya que marcó un antes y un después en mi vida. Me demostró que tengo un lugar donde hay personas que son tan nerdy por la música como yo lo soy. Cada uno me abrió sus brazos y pude sentir el cariño por el proyecto desde el comienzo”, relató.

Con estos sólidos primeros pasos, Giusseppe piensa en las cosas que quiere lograr con el arte. A la hora de pensar en una meta, afirmó que es difícil pensar en eso, pero aseguró: “Creo que quiero llegar a ser ese artista que la gente siente como un lugar feliz, donde pueden ser ellos mismos, ser ese comfort para que se permitan ser ellos mismos. No tengo un “a dónde quiero llegar” ahora mismo, sin embargo me encantaría experimentar con un poco de todo, ya que crecí con muchas influencias que dejaron su marca en mí”, redondeó.

Finalmente, confirmó que para él la música es algo “muy pero muy sentimental”. “Es la forma con la que me puedo comunicar con seguridad y que es más allegada a mí. Al cantar me siento en mi elemento y de alguna forma u otra me reencuentro con ese pequeño Giusseppe que su sueño más grande era dedicarse a la música de la forma en la que ahora lo estoy haciendo yo”, cerró.