Ismael Ledesma invita a realizar un viaje por su “Folclore profundo”

Ismael Ledesma volvió este año a Paraguay para desarrollar la grabación de su nuevo disco “Folclore profundo”, que será presentado hoy en la Sala Molière de la Alianza Francesa.

Lea más: Semana Santa: estas son las actividades que se preparan en Asunción

Nuestro compatriota, quien reside y desarrolla su carrera en Francia, entró a los estudios de Blue Caps el pasado 13 de marzo, para dar vida a este material en el cual también participaron destacados músicos de nuestro país como Juan Cancio Barreto, Martín González, Digno Acuña, Emilio Bareiro, Paula Rodríguez, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe resaltar que, justamente para este concierto, Ismael contará con la presencia de todos ellos sobre el escenario. En tanto, el evento será conducido por Mario Rubén Álvarez.

“Folclore profundo” es una vuelta a mis raíces pero a mi estilo”, dijo Ismael Ledesma explicando el concepto que encierra a este nuevo disco que se vende en formato físico, pero que también estará disponible en plataformas digitales.

Ledesma indicó que luego de 42 años recorriendo el mundo, representando a Paraguay, vuelve a homenajear a la música que representa su origen, que es la música popular y folclórica. “Mi intención artística me llevó siempre a proponer desde la composición un repertorio innovador”, señaló.

En ese sentido, hizo un recuento pensando que pasó “por todas las etapas de un arpista paraguayo: festivales estudiantiles, actuaciones en restaurantes, serenatas y más” y desarrolló su obra “con ideas y propuestas diferentes en estos más de 40 años de carrera internacional”.

“Elegí un camino para expresar mis ideas y mis ansias de libertad. Pero siempre que vuelvo a Paraguay es para empaparme de nuestros paisajes, de nuestra gente, de nuestras costumbres, en síntesis, de nuestra cultura que he llevado siempre, pero in situ tiene otra vivencia. Por eso en esta oportunidad me trae el proyecto “Folclore profundo”, dijo el arpista.

Para este material Ismael ha seleccionado especialmente algunos temas emblemáticos del acervo folclórico paraguayo como: “Nda rekói la culpa”, “Che kamba resa jajái”, “Al partir”, “Caballito andador”, “Pueblo jeroky”, entre otras composiciones propias en polcas y guaranias, con toda la sapiencia de su largo y rico itinerario musical de intérprete y compositor.

Las entradas se venden a través de Tuti pero también se pueden reservar escribiendo al número (0981) 274854. También se venderán esta noche en la Alianza Francesa.