Cabezones y Edu Schmidt ofrecerán una noche a puro rock en Vöudevil

El grupo Cabezones y el cantante Edu Schmidt (ex Árbol) vienen desde Argentina para encabezar un festival en el que compartirán con bandas nacionales, hoy en Vöudevil (Mcal. Estigarribia 456 c/ EE.UU.), organizado por Arlandria Producciones.