Bronco y su huella en Paraguay: “Es un país que siempre nos ha arropado”

El grupo mexicano Bronco volverá a Paraguay esta semana, luego de haber celebrado sus 45 años de carrera con una gira y un álbum en vivo, que recientemente llegó a las plataformas digitales. Este reencuentro será con “Dejando huella”, un espectáculo completamente renovado, según anticipó el vocalista José Guadalupe “Lupe” Esparza.

“Es un país que siempre nos ha arropado y la verdad es que estamos muy agradecidos con ello. Emocionados de ir otra vez a cantar juntos por todo el país canciones de Bronco, como siempre lo hacen”, añadió el cantante.

Las presentaciones serán este viernes 27 de junio en el Estadio del Club 3 de Febrero de Ciudad del Este y, el sábado 28 de junio, en el Jockey Club Paraguayo de Asunción.

Los integrantes de Bronco afirmaron que “Dejando huella” será un concierto totalmente diferente, con una producción audiovisual y vestuarios distintos. “Será un concierto totalmente distinto al anterior. Que la gente sepa que no va exactamente a escuchar lo mismo o a ver lo mismo”, remarcó Lupe.

El pasado 22 de mayo, Bronco lanzó en las plataformas digitales el álbum “Tour 45 (en vivo)”, con canciones grabadas en los conciertos que ofrecieron en Buenos Aires, Argentina; el Arena CDMX y el Arena Monterrey, de México; y el Jockey Club de Asunción, Paraguay.

“En algunos lugares tuvimos la oportunidad de hacer algunas colaboraciones y decidimos lanzarlo al público para que viera un poquito también y apreciar lo que se puede vivir en un concierto de Bronco”, indicó el bajista René Esparza.

Este material, que reúne 16 canciones, cuenta con la participación de diversos artistas como Julieta Venegas, Guaynaa, Matisse, Pablito HC, Alex Syntek, Vagón Chigano, Arturo Rodríguez y Los Auténticos Decadentes.

Además de este álbum, la huella de Bronco en Paraguay se ha hecho evidente en la carroza que le dedicó este año el Club Radioparque en el Carnaval Encarnaceno.

Los integrantes de la banda confirmaron que vieron este homenaje. René exclamó que se sienten “súper agradecidos” con toda la gente que siempre los tiene en cuenta en sus fiestas y eventos.

“Por eso para nosotros es muy importante poder llevar un concierto de primera y que la gente realmente disfrute de un buen show, un buen espectáculo”, remarcó.

Los integrantes de la banda, conformada además por José Adán Esparza (guitarra), Javier Cantú (batería) y Arsenio Guajardo (teclados y acordeón); recordaron también cuando hace un par de años un fan irrumpió en el escenario mientras tocaban “Sergio el bailador” y el video se viralizó.

“La gente a veces hace lo que puedan hacer para estar cerca de nosotros y eso nos llena de satisfacción. Tenemos anécdotas tan bonitas, demasiadas, de tanta gente”, expresó Lupe.

Recordó además ver a la gente abajo del escenario llorando con la canción “Naila”. “Ha sido increíble todo lo que este país hermoso nos ha regalado”, acotó.

El cantante también recordó como una experiencia “fantástica” el concierto del 11 de noviembre de 1994, en el que reunieron a más de 50.000 personas en el Estadio Defensores del Chaco.

“No perdemos la esperanza de volverlo a repetir para todo Asunción”, agregó.

Motivación y cambio generacional

José Adán celebró el gran momento que hoy está viviendo la música regional mexicana, así como la influencia que ha tenido Bronco en artistas jóvenes de este y otros estilos musicales. Agregó que esto los motiva “a seguir en la conquista de nuevas generaciones y seguir enamorando a los fans de toda la vida”.

Lupe Esparza señaló que cuando se dio el cambio generacional “dudaba de que la gente aceptara” a esta nueva conformación.

“La verdad es que los Bronco en un momento se empezaron a cansar un poquito de este ajetreo, cuarenta años de andar peregrinando por toda Latinoamérica es cansador y no todo mundo lo podemos soportar. En el caso mío, soy una persona que está muy enamorado a ciegas de lo que hace y mientras lo pueda seguir haciendo estaré aquí junto con los muchachos, que son la nueva generación de Bronco”, añadió el cantante.

Afirmó que no tiene planes de retiro y que está más emocionado que nunca. “Estoy viviendo mis mejores tiempos como cantante, como parte de Bronco, como artista y como papá. La verdad es que ha sido increíble el regalo que Dios me ha dado de estos años que he compartido con los muchachos, con los cuatro, que los quiero como si fueran mis hijos a los cuatro”, remarcó.

Entradas y experiencia VIP

Las entradas para el show que Bronco ofrecerá este viernes 27 en el estadio del Club “3 de febrero” de Ciudad del Este se pueden adquirir a través de www.allingresos.com.py. Los precios van desde G. 64.400 a G. 248.400. El show será apto para mayores de 18 años.

La presentación de Bronco, este sábado 29 en el Jockey Club, tendrá como invitados a la agrupación mexicana Los Ángeles de Charly y la banda argentina La Base. También estarán La Nueva Banda, Treekoo, Yentel Argüello y el DJ Carlos Kaye.

Las entradas están a la venta en www.tuti.com.py, con precios que van desde G. 125.000 a G. 450.000. También hay mesas que se pueden solicitar al WhatsApp (0984) 500505.

Con la entrada también se puede adquirir una experiencia VIP que incluye merchandising y un encuentro con la banda, a través del enlace linktr.ee/grupobronco.