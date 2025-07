Iván Zavala se sumerge en lo introspectivo con “Fantasmas”

Con versos que evocan emociones profundas como “el frío me trajo fantasmas; no hay niño sin sueños; no hay victoria que enseñe a perder”, Iván Zavala presenta “Fantasmas”, su nuevo sencillo que explora su faceta más íntima y reflexiva.

La canción, ya disponible en plataformas digitales, es una fusión de gospel y folk que invita a mirar hacia adentro y a confrontar aquello que no logramos soltar. Grabado entre diciembre y enero en Plaza Siberia Estudio, el tema contó con la colaboración del músico y productor argentino Sir Hope (Germán Reccitelli), así como la mezcla y el máster a cargo de Justin Moshkevich y Jorge Alayo, profesionales reconocidos por su trabajo en la industria.

Como en los lanzamientos anteriores, “Fantasmas” llega acompañado de un visualizer que profundiza su universo narrativo y estético. La pieza audiovisual fue grabada en la estancia Laguna Kare, en Caazapá, con la dirección de Matías Maluff y la dirección creativa de Enmanuel Lezcano.

Un viaje hacia las raíces

Con más de una década de trayectoria, Iván Zavala continúa renovando su propuesta artística sin perder la esencia que lo conecta con el público. En esta nueva etapa, regresa a sus raíces musicales y personales, explorando vivencias desde su rol como padre y compositor. Su próximo álbum promete ser un reflejo de ese proceso de redescubrimiento y legado.