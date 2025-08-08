Zezé di Camargo & Luciano regresarán a Paraguay en noviembre

Una noche cargada de emoción y nostalgia es la que prometen Zezé di Camargo & Luciano para lo que será su reencuentro con el público paraguayo, el próximo 14 de noviembre en el Yacht & Golf Club Paraguayo.

La agrupación cuenta con más de 30 años de trayectoria y millones de discos vendidos, convirtiéndose en los principales referentes de la música sertaneja romántica. Canciones como “É o amor”, “No dia que eu saí de casa”, “Você vai ver” y “Muda de vida” los posicionaron no solamente en Brasil, sino en distintos países del continente.

El dúo conformado por los hermanos Mirosmar José de Camargo (Zezé) y Welson David de Camargo (Luciano) inspiró además la película “Los dos hijos de Francisco”, en la que se narra la historia de esfuerzo y sacrificio de toda una familia para lograr sobresalir en el exigente mercado musical.

Zezé di Camargo & Luciano regresarán a Paraguay luego de dos años y hasta el domingo 10 de agosto hay una preventa exclusiva de entradas con tarjetas de crédito Itaú Visa a través de Ticketea.

Los precios y sectores son:

Premium: Gs. 960.000

Vip Platino: Gs. 560.000

Vip Oro: Gs. 480.000

Vip Plata: Gs. 360.000

Palco: Gs. 280.000

Preferencia: Gs. 240.000

Platea: Gs. 160.000

La venta general al público, para este espectáculo producido por Top Shows, comenzará el lunes 11 de agosto.